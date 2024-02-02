Китайские врачи имплантировали парализованному мужчине процессор

После чего он смог самостоятельно выпить воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Группа нейрохирургов из Китая имплантировала беспроводной процессор в череп парализованного мужчины, восстановив его двигательные навыки, в том числе способность самостоятельно выпивать воду.

Пациент, которому была проведена операция, получил серьезную травму спинного мозга в результате автомобильной аварии. Он был полностью парализован в течение 14 лет.

Нейрохирурги имплантировали малоинвазивный беспроводной процессор нейроинтерфейса в череп данного пациента и увидели сигналы нервной системы в области его мозга, отвечающей за сенсорные и двигательные функции.

Спустя три месяца домашних тренировок пациент способен самостоятельно доставать бутылку с водой с помощью наполненной воздухом перчатки, управляемой мозговыми волнами, при этом точность его действий выше 90 процентов

По словам нейрохирургов, участвовавших в исследовании, у пациента также улучшились клинические показатели повреждений спинного мозга и сенсорных измерений.

Напомним, что ранее Министерство промышленности и информатизации КНР объявляло о поддержке таких новейших технологий, как применение нейроинтерфейса и использование человекоподобных роботов.