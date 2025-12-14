В преддверии Дня Независимости в ауле Майдаколь Казалинского района распахнул двери новый сельский клуб на 100 мест, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

Поздравляя земляков с событием, заместитель акима области - специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай отметил, что озвученный главой государства Касым-Жомартом Токаевым принцип «Сильные регионы – сильная страна», стал прочным стержнем развития страны.

За три года в Приаралье возведено 19 объектов культуры, 8 из них – сельские клубы. В частности, в Казалинском районе построен ряд объектов социального назначения – в ауле Жанкожа батыра в рамках национального проекта «Келешек мектептері» открыли школу на 300 мест, в поселке Айтеке би - Центр «Руханият», здание прокуратуры, культурно-развлекательный комплекс «Қазалы» и другие.

На церемонии открытия благодарственными письмами акима области отмечены ветераны труда, представители подрядной компании, участвовавшей в строительстве клуба.