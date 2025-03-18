Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
92
В рамках цикла лекций и семинаров для представителей республиканских изданий «Казахстанская правда» и «Egemen Qazaqstan» прошла встреча творческих коллективов с заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Еленой Тарасенко. Нацкомиссия была основана в 1998 году, когда Казахстан ратифицировал Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Именно с этого момента наша страна утвердила гендерную политику как важную часть государственной программы.