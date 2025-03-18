Ключевая цель – обеспечение равных возможностей

По словам Елены Тарасенко, одним из важнейших шагов в развитии гендерной политики в Казахстане стала IV Всемирная конференция по положению женщин, состоявшаяся в Пекине в 1995 году. Она и послужила отправной точкой для создания Совета по делам женщин при Президенте РК и далее его преобразования в Нацкомиссию. Сегодня ее возглавляет министр культуры и информации Аида Балаева.

– Одним из первых нормативно-правовых актов, направленных на развитие гендерной политики в Казахстане, стала Стратегия гендерного равенства на 2006–2016 годы. Это был действенный и прорывной проект на постсоветском пространстве. В рамках реализации стратегии впервые были обозначены индикаторы достижения гендерного равенства, обозначена позиция по достижению не менее 30-процентной представленности женщин на уровне принятия решений, – сказала Елена Тарасенко.

Исходя из стратегии, в период с 2006 по 2009 год депутатами Парламента был инициирован и взят в работу законопроект о государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин, который был принят в декабре 2009 года. Тогда же был подписан закон о профилактике бытового насилия, который в прошлом году был усовершенствован: в него внесены изменения, направленные на криминализацию ряда норм по противодействию насилию в семье, поддерж­ке женщин и защите детей.

Елена Тарасенко рассказала, что в последние годы активно развиваются региональные структуры, в том числе областные, городские и районные комиссии. В 2024-м введен институт общественных советников акимов областей по гендерной политике. Это свидетельствует о растущем значении гендерной политики на всех уровнях управления.

– Продолжением Стратегии гендерного равенства стало принятие Концепции семейной и гендерной политики в Казахстане до 2030 года. В 2022-м концепция была актуализирована, и в настоящий момент развернута масштабная работа по ее реализации. Ее осуществляет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. Министерство культуры и информации определено ответственным органом по вопросам гендерной политики в рамках сотрудничества с ОЭСР, – добавила спикер.

В международном рейтинге по индексу гендерного равенства в 2024 году Казахстан занял 76-е место среди 146 стран. Наша республика продемонстрировала прогресс в сокращении гендерного разрыва в области здравоохранения и в расширении экономических прав и возможностей женщин. В 2021 году был отменен список запрещенных профессий для женщин.

А вот по показателю «Политическое расширение прав и возможностей» позиции снизились. Елена Тарасенко привела статистику по представленности женщин в политике и органах власти за последние два десятка лет. К примеру, если в 2006-м в Парламенте было всего 10% женщин, то в период с 2007 по 2012 год – 24–28%, и далее до 2022 года этот показатель держался на уровне 28%. Однако сегодня представленность женщин в Парламенте составляет всего 18,9%, в маслихатах – 21%.

Следует отметить, что важным шагом в реализации гендерной политики стало принятие в 2024 году Плана действий Правительства Республики Казахстан по обеспечению продвижения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин.