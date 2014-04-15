Ключевые задачи бизнеса

Говоря о предстоящих задачах, председатель НПП Абылай Мырзах­метов отметил, что в рамках заседания Совета национальных инвесторов были обсуждены многие вопросы бизнеса, в итоге которых Национальной палате были даны конкретные поручения, в том числе связанные с предстоящей амнистией капитала.

– Глава государства дал время на обсуждение и утверждение проекта этого закона до июля текущего года. Что касается нас, то мы видим, что все актуальные вопросы предпринимателей, в том числе задачи по защите и стимулированию инвестиций, находят системное решение в нашей стране. В сущности, это – призыв к бизнесу вкладывать ресурсы в экономику собственной страны, – подчеркнул глава НПП.

В текущем году палате совмест­но с компанией «Астана-ЕХРО» предстоит разработать программу участия отечественного бизнеса в мероприятиях по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЕХРО 2017 в Астане. Сегодня около 90% материалов, используемых в строительстве, производится в Казахстане. То есть страна обладает достаточно мощной строительной индустрией, и участие предприятий этого сектора в реализации задач ЕХРО явилось бы еще одной предпосылкой для выхода строительной отечественной отрасли на новый качественный уровень развития.

– Время еще есть, и мы можем сформировать в этом секторе круг инновационных предприятий для обеспечения казахстанского содержания в заказах ЕХРО. Ведь речь идет об освоении более 2 миллиардов долларов, что является огромным стимулом для нашего бизнеса, – сказал Абылай Мырзахметов.

Согласно мнению председателя Комитета по развитию аграрного бизнеса НПП РК Ивана Сауэра, выс­тупившего на вчерашнем брифинге, казахстанское содержание – крайне серьезный вопрос. Однако эта тема в нашей стране, скорее, забалтывается, чем решается.

– Дело дошло до того, что сегодня нам приходится импортировать даже гвозди. В этих условиях, решая вопросы участия казахстанских предприятий в проектах ЕХРО, мы должны исходить из того, что имеем и что можем еще наладить для того, чтобы казсодержание в заказах компаний было весомым, – заявил И. Сауэр.

В настоящее время палата и акимат Астаны подготовили ряд совместных проектов, предназначенных для включения в общий план мероприятий по ЕХРО. Связаны они с определением поставщиков сельхозпродукции из числа участников продовольственного пояса столицы для обслуживания предстоящего массового мероприятия, подготовкой волонтеров и гидов для развития туристической части ЕХРО и другими задачами, в том числе по развитию инфраструктуры ЕХРО.

Отвечая на вопросы журналистов о мерах по защите МСБ, руководитель НПП РК отметил, что данный вопрос будет одним из подразделов ежегодного отчета Нацпалаты Главе государства. Самые острые проблемы предпринимательства, включая качество реализации мер по поддержке бизнеса на местах, будут отражены в этих отчетах с целью принятия кардинальных решений.

– Это очень серьезный инструмент развития казахстанского бизнеса. И уже первые итоги презентации проведенного мониторинга показали, насколько болезненно на это отреагировали региональные власти, что, впрочем, нас только радует, – подчеркнул глава палаты.

Спикеры брифинга рассказали и о том, как будет решаться проблема финансирования старт-апов. Напомним, что в этом плане Глава государства поручил Национальной палате разработать конкретные меры. Согласно мнению заместителя председателя НПП Гульнары Курбанбаевой, для решения этого весьма важного вопроса предполагается стимулирование старт-апов на грантовой основе вплоть до создания целевых банков по стимулированию начинающего бизнеса, в том числе сельского, под гарантию Палаты предпринимателей.

– Есть такой опыт в Корее, где созданы специальные банки, которые финансируют именно малый бизнес в рамках старт-апов. Возможно, вначале это станет основой будущей Дорожной карты «10 шагов навстречу бизнесу», далее – частью единой программы развития бизнеса, – отметила Г. Курбанбаева.

Вместе с тем, по ее мнению, существующие сегодня инструменты поддержки старт-апов должны быть «жестко переработаны». При этом предполагается, что программа финансирования начинающих предпринимателей должна быть основана на системе грантов, выделяемых малому бизнесу.

Поясняя детальнее суть предполагаемых шагов Правительства и НПП, Абылай Мырзахметов подчеркнул, что на сегодня проблема финансирования проектов сельского предпринимательства представляет собой задачу первостепенной социально-политической важности для государства. Речь идет о создании в регионах филиалов фонда гарантирования кредитов для сельского бизнеса, задача которых – предоставление денежных грантов предпринимателям без всяких проволочек и условий под гарантию Национальной палаты.

Немало внимания представители бизнес-сообщества уделили и вопросам соответствия профессионально-технического образования страны современным потребностям рынка труда. Разъясняя преамбулу новых подходов в этой сфере, исполнительный директор ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Тимурлан Алтаев отметил: «Мы принципиально изменили подходы по подготовке специалистов для машиностроительной отрасли. При этом мы исходим из того, что на сегодня выпускают и планируют производить предприятия отрасли. В этом случае все становится предельно ясно, и мы знаем четко, какие рабочие и инженерные специальности и сколько нам необходимо подготовить».

Досжан НУРГАЛИЕВ