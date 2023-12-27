Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане

Скорые переданы 17 медучреждениям районов и городов, областной станции скорой помощи и областным больницам. Всего закуплено 75 автомобилей марки Hyundai i30, оснащенных современным медицинским оборудованием. На приобретение транспорта из бюджета выделено 1,3 млрд тенге.

Современные скорые позволят бригадам оперативно обслуживать вызовы, которые делятся на четыре категории. С момента приема вызова до места нахождения пациента при первой категории срочности бригада должна прибыть не более чем за 10 минут. При обслуживании вызовов второй категории срочности отводится до 15 минут, третьей – до 30 минут, четвертой – до часа. Закупка новой техники как раз и решает эту задачу.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, вручая ключи от автомобилей руководителям учреждений здравоохранения, отметил, что в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо остановился на сфере здравоохранения и поручил оснастить медицинские объекты специальной техникой, развивать инфраструктуру здравоохранения.