От войлока до ИИ

Креативная индустрия
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Чем удивила ярмарка Creative Aimaq в Астане

Фото: МКИ

Робот Темирбек встречал гостей одним из первых. Но стоило пройти дальше по выставочному павильону, как рядом с современными технологиями появлялись домбры ручной работы, войлочные сырмаки, этнические украшения, картины, национальные костюмы и изделия из дерева...

На площадке Qazaq Creative Hub в Астане состоялась первая республиканская ярмарка Creative Aimaq – инициатива Фонда развития креативных индустрий, реализуемая в соответствии с поручением Главы государства по поддержке креативного сектора. Право первой представить свои проекты получила Акмолинская область.

С экспозицией ознакомились замес­титель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Всего регион на выставке представил 87 участников: это ремес­ленники, художники, дизайнеры, предприниматели, авторы образовательных проектов и IT-разработчики.

Сегодня в Акмолинской области зарегистрировано более тысячи субъектов креативной экономики. Здесь развиваются ювелирное искусство, производство национальных музыкальных инструментов, деревообработка, дизайн, fashion-индустрия, ремесленничество, а также IT- и digital-проекты.

– Тысячи креаторов работают по 47 направлениям, – говорил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев. – Однако проблема вывода их продукции на рынок по-прежнему остается актуальной. Такие площадки позволяют не только представить творческие продукты, но и способствуют их коммерциализации.

Эффект от подобных площадок заметен сразу. Только в первый день работы ярмарки участники реализовали свою продукцию на сумму около 5 млн тенге.

За цифрами и статистикой стоят конк­ретные люди и истории.

Так, Виктория Ванукьян приехала в столицу из Атбасара. Уже 28 лет она занимается хореографией, а в 2011 году создала театр моды «Маленькая леди». На выставку привезла коллекцию «Современный Казахстан», вдохновленную национальными образами и символами страны.

– Я патриот Казахстана. Люб­лю нашу культуру, изучаю орнаменты, много работаю с национальными костюмами. По возможности учу государственный язык, мне помогают мои ученики, – говорила Виктория.

Неподалеку расположилась мастер по изготовлению войлочных изделий Алия. Удобно восседая на собственноручно соз­данном киизе, она будто демонстрировала безопасность, практичность, красоту и комфорт традиционного казахского ковра. История ее бренда SYRMAK началась с воспоминаний о детстве, проведенном у бабушки.

– Мы росли на этих традициях. Мыли шерсть, обрабатывали ее, работали с войлоком. Потом методом проб и ошибок начали собственное производство. Сегодня наши сырмаки разъехались практически по всему миру. Один из них даже улетел в Австралию, – рассказала мастерица.

Сегодня на счету ее команды уже более двухсот сырмаков. На изготовление одного большого изделия размером
2 на 3 метра уходит больше месяца ручной работы. Стоимость такого ковра достигает 390 тыс. тенге.

Мастер из Кокшетау Самат Кадралин уже более сорока лет изготавливает национальные музыкальные инструменты. За это время он сделал более 2 тыс. домбр. На создание одного инструмента уходит около десяти дней работы, а подготовка древесины может занимать несколько лет.

Не меньший интерес посетителей вызвали работы скульптора из Косшы Карима Бектаса. Мастер работает с кос­тью домашних животных, превращая привычный материал в сложные художественные композиции. Его работы неоднократно представлялись на международных выставках.

Если одни участники ярмарки сохраняют традиции, то другие делают ставку на технологии. Среди представленных проектов внимание посетителей привлек­ла киберспортивная платформа Kurex. Ее руководитель Жасулан Назаров рассказал, что сервис позволяет игрокам и организаторам самостоятельно создавать и проводить турниры.

– Наша цель – повысить интерес молодежи к киберспорту и внести вклад в развитие киберспортивной индустрии Казахстана, – отметил он.

Еще одним заметным проектом стала туристическая платформа BeBack.kz. Ее создатель Дмитрий Шульгин представил приложение для путешествий по Казахстану. Пользователи смогут самостоятельно планировать маршруты, получать информацию об отелях, дос­топримечательностях и мес­тах активного отдыха. Одной из особенностей платформы станет цифровой помощник на базе ИИ.

Представили на ярмарке и образовательные инициативы. Руководитель проекта «Жеті қазына» Асет Байжолов рассказал о конкурсах, которые мотивируют школьников самостоятельно искать информацию, читать книги и готовиться к интеллектуальным состязаниям.

– Мы не против использования искусственного интеллекта. Но прежде всего хотим, чтобы дети учились самостоятельно искать информацию и получать знания, – подчеркнул он.

Ярмарка не ограничилась выс­тавкой-продажей. Для гостей организовали мас­тер-классы. Так, руководитель модного дома «Акай» Галия Алдабергенова знакомила участников с тонкостями создания этнических брошей, Назым Капанкызы рассказывала о технологиях изготовления традиционных казахских изделий ручной работы, а руководитель школы «ГРАНАТ» Анар Сатыбаева знакомила гостей с искусством керамики. Мастер по работе с кожей Жанболат Улыкпан демонстрировал различные техники изготовления ремесленных изделий.

Атмосферу праздника поддерживали молодая писательница Томирис Саматова, презентовавшая свои книги о самопознании молодежи, и нео-этно-группа «Тумар», чье выступление объединило старинные казахские мелодии с современными музыкальными ритмами.

Ярмарка Creative Aimaq наглядно доказала: наследие предков и цифровое будущее не просто совместимы – они усиливают друг друга. А проект Creative Aimaq стал идеальным мостом для коммерциализации талантов и продвижения региональных брендов на новые рынки.

#Астана #ярмарка #МКИ #Creative Aimaq

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