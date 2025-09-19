В мире мудрых слов

Издательский проект стартовал в 2018 году и сразу получил невероятно теплый отклик. Идея напомнить читателю о замечательной классике, известных произведениях и одновременно дать дорогу молодым авторам угодила в яблочко. Как рассказали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, молодым литераторам в силу нехватки финансов трудно издать свои книги. А при размещении текстов в Сети можно встретить неприятные подводные камни. Другими словами, даже талант­ливой молодежи непросто завое­вать своего читателя.

– Серия «Абай әлемі», или «Мир Абая», выходит за счет областного бюджета, это чисто региональный проект, – рассказала заведующая читальным залом Пушкинки Бакытгуль Калиева. – У книг превосходное качество. Молодые таланты получают зеленый свет, перед ними открывается дорога к своему читателю.

За восемь лет издано почти 77 тыс. экземпляров, и все это богатство пополнило фонды библио­тек области. Редакционная коллегия серии, в составе которой самые авторитетные, маститые ученые и литераторы, в основу положила принципы сохранения ценного наследия, а также знаменательные даты. Например, в стартовый выпуск вошли сразу 16 томов десяти авторов. Цикл открыли, как несложно догадаться, произведения Абая со вступительной исторической статьей ­Ахмета Байтурсынулы «Қазақтың бас ақыны», опубликованной в 1913 году в газете «Қазақ». Труды просветителя увидели свет на казахском языке и русском в переводе восточноказахстанского поэта Евгения Курдакова. В цикл вошли также произведения ­Шакарима, Мухтара ­Ауэзова, воспоминания об Амре Кашаубаеве, повесть уроженца Зайсанского района Марата ­Кабанбаева с красноречивым названием «Четыре времени родной земли», роман шемонаихинца Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень», романы Медеу Сарсекеева «Взрыв» и «Клад» о трагедии бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Плюс были изданы произведения известного орнитолога, писателя-краеведа Бориса Щербакова и других литераторов.

– В 2018-м Восточный Казах­стан включал еще современную область Абай, поэтому в серию включили произведения Федора Достоевского из его семипалатинского периода, – пояснила заведующая читальным залом. – До этого они нигде не публиковались. Представьте, какой богатейший материал по истории края увидел свет!

В цикле 2019 года нашли место поэзия и проза известных авторов, например, Шакера ­Абенова – акына, поэта, фольклориста, Сапаргали Бегалина – одного из основателей казахстанской детской литературы, Исы Биназарова – представителя абаевской школы, Семена Анисимова – советского поэта, прозаика, участника Великой Отечественной войны. Всего фонды библиотек получили тираж 12 томов, в том числе сборник трудов членов Русского Географического общества о Казахстанском Алтае, изданный впервые за 100 лет!

Богатейшим по содержанию стал выпуск-2020, целиком посвященный 175-летию Абая. Всего вышли 22 книги на трех языках: казахском, русском, английском. Помимо произведений поэта-просветителя, в подборку вошли труды его детей, история семьи, произведения последователей, ученых-абаеведов. Редколлегия систематизировала работы по хронологическому принципу, жемчужиной цикла стала книга Абая, изданная арабской графикой в 1909 году в Петербурге в типографии Илияса Бораганского.

– Этот выпуск действительно погружает в мир Абая, – рассказала Бакытгуль Тобиевна. – Нас­тоящее сокровище для читателей, студентов, исследователей! Каждый том оформлен грифом «175» и промаркирован цветом в соответствии с тематикой. Крас­ный переплет получили труды просветителя, серый – книги по краеведению, синий – сборники айтыскеров. И что важно, есть цифровой вариант, размещенный на сайте казахстанской национальной электронной биб­лиотеки.

Книги еще 16 авторов вышли в свет в год 30-летия независимости страны. В серию вошли, например, повесть Сапаргали Бегалина «Шоқан асулары» – о Шокане Уалиханове, роман-эссе Калихана Ыскака «Келмес күндер елесі» – по сути, мемуары с размышлениями писателя о времени, современниках, среде, в которой он вырос. Продолжил подборку роман Алибека Аскарова «Алданған ұрпақ» с описанием трудного и одновременно интересного времени казахского аула в эпоху перемен. В том «Жынды жел» вошли повести и рассказы лауреата премии «Алаш» Дидахмета Ашимханулы с легендами племени Алас и рассказами «Земная тоска Сарыатана», «Желтый Самаур», «Одиннадцатая осень».

– Украшением этого выпуска стали произведения Оралхана Бокея и Калихана Ыскака о природе Казахстанского Алтая, – пояснила заведующая читальным залом. – Можно сказать, в на­цио­нальной литературе получил отражение жанр сафари.

В 2022-м в стране отмечали 125-летие Мухтара Ауэзова, и в замечательной серии были изданы два тома на казахском языке со знаменитыми повестями классика «Қараш-қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Көксерек». В двухтомник вошли также не менее известные путевые заметки писателя о поездке в Америку и Индию. Кроме того, в выпуск вошел роман народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова «Аңыз бен ақиқат», а также произведения писателей-земляков Розы Мукановой, Алибека Кантарбае­ва и других. Например, рассказ Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне» об ауле в родной степи современной области Абай – это рассказ о конкретных судьбах, а через них – о времени.

Гвоздем серии-2023 стали произведения писателей-юбиляров Оралхана Бокея и Касыма Кайсенова плюс воспоминания о них.

– И опять подчеркну: редакционная коллегия регулярно готовит сборники прозы и поэзии молодых авторов, – отметила специалист Пушкинки. – Например, в 2023 году был издан том со стихами десяти начинающих талантливых поэтов, в том числе Таттимбета Асханулы, Камшат Нугымановой, Бакжан Ельсинбеккызы и других.

Атмосферным оказался цикл-2024, вобравший пестрые по жанрам и времени произведения. Его открыл том поэзии юбиляра, лауреата Госпремии Казахстана Улыкбека Есдаулета, а продолжила проза Кокея Сакабаева – советского инженера-конструктора, для которого литература стала второй профессией. В основе рассказов и очерков Сакабаева – характеры и судьбы горняков и металлургов Лениногорска, сегодня Риддера. Инженер долгое время работал на горном предприятии и на основе реальных событий и личных наблюдений создал ряд очерков, вошедших в сборник «Кенші келбеті». В 1980-х из-под пера мастера вышел роман о производстве «Көктас».

– У Кокея Сакабаева богатая био­графия, – рассказала библиотекарь. – Технарь по образованию, он стал работать в областной газете «Коммунизм туы», возглавлял отдел промышленности и транс­порта. Много печатался. Затем снова вернулся к техническому творчеству и вплоть до 1990 года бы главным инженером проекта в институте «Казгипроцветмет». Словом, энциклопедист, человек удивительной судьбы!

Поход за легендами

На протяжении последних двух лет под эгидой «Абай әлемі» вышли уникальные книги «Легенды и сказания Восточного Казахстана». По словам Бакытгуль Калиевой, идея буквально витала в воздухе. Территория области – это кладезь интересных природных мест с необычными названиями. При этом в селах все меньше старожилов, знающих связанные с ними старинные легенды. Летом 2024 года сотрудники Пушкинки выехали в первую экспедицию, чтобы записать старинные сказания. Например, сохранилась любопытная легенда о появлении посреди степи в Уланском районе горы Айыртау с тремя вершинами. Есть красивая история о скале Бес саусақ в Катон-Карагайском районе с гигантским отпечатком руки – словно оставил великан. Есть романтическое описание любовной драмы красавицы Бухтармы и сурового Иртыша… Все собранные аудио- и видеозаписи специалисты библиотеки бережно обработали на казахском, русском, английском языках и предложили создать к ним иллюстрации воспитанникам детских художественных школ.

– Дети проявили огромный интерес, – поделилась деталями заведующая читальным залом. – Они сами погрузились в легенды, познакомили своих родителей, братишек, сестренок, друзей. Ко всем иллюстрациям мы подготовили QR-коды и подобрали музыку. У молодежи к текстам в таком формате намного выше интерес.

Это не все. В библиотеке привлекли студентов-практикантов, чтобы при помощи нейросети оживили иллюстрации. Богатейший материал теперь доступен для читателей практически в любом уголке мира.

В 2025 году замечательное начинание было продолжено, вышел второй том «Легенд». Как отметила специалист, проект вызвал интерес. В начале лета две девушки-блогерши родом из Шымкента полистали книги в Пушкинке и так загорелись, что отправились в районы – посмотреть все своими глазами.

– Прямо по пути вели репортаж, – с улыбкой передала Бакытгуль Тобиевна. – Говорят: «Мы в Улкен Нарыне листаем книгу, видим речку Бухтарму, Бухтарминское водохранилище и знаем, откуда такое название, как оно связано с Иртышом. В следующем году еще приедем в Восточный Казахстан изучать новые места».