Когда безопасность синоним эффективности Статьи 16 марта 2018 г. 11:18 812 Беседовала Асель Муканова – В настоящее время МИР РК занимается созданием нескольких автоматизированных систем в сферах транспорта, дорожного строительства и авиаперевозок. Расскажите о них.– Для дальнейшей эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры предусматривается внедрение усовершенствованной системы управления грузовыми потоками, позволяющей обеспечить эффективность управления и безопасность перевозок, а также увеличить скорость движения. Во-первых, чтобы на системной основе интегрировать транспортные средства, инфраструктуру и пользователей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), создается интеллектуальная транспортная система, которая состоит из 11 компонентов с их поэтапным внедрением. Первый компонент – комплекс оборудования для автоматизации сбора средств за пользование автодорогами. Как известно, комплекс с 2013 года успешно функционирует на участке Астана – Щучинск: ежегодные сборы в 1,2 миллиарда тенге полностью покрывают расходы на содержание данной трассы.В нынешнем году ведутся работы по внедрению платности на участках Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос общей протяженностью 469 километров с ежегодными сборами 3,9 миллиарда тенге. Завершаются работы по проектированию системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тысячи километров. В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог. Бюджет проекта – 68,1 миллиарда тенге. Ежегодные сборы со всех 17 участков составят 30 миллиардов тенге в год. Будет создано свыше полутора тысяч новых рабочих мест. Следующий компонент – специальные автоматизированные измерительные средства (САИС), устанавливаемые на основных автомобильных транспортных коридорах, что обеспечит бесконтактное взвешивание движущихся транспортных средств, мониторинг и учет интенсивности грузопотоков, исключение безосновательных остановок. В текущем году планируется запуск 10 САИС. К 2020-му их количество должно возрасти до 46 единиц. Внедрение оставшихся компонентов, таких как системы управления дорожным движением (с возможностью информировать водителей о ситуации на дорогах), анализа и прогнозирования климатических условий, видеомониторинга, выявления нарушений ПДД и других, будет осуществляться поэтапно с 2018 по 2022 годы.Вторая разработка ведется в сфере строительства автомобильных дорог – это система управления дорожными активами. Ее запуск позволит на основе детальных данных о состоянии трасс оптимизировать расходы, выделяемые на их ремонт и содержание. С 1 октября 2017 года ведется поэтапный ввод модулей системы в опытную эксплуатацию и интеграция с информационными системами министерства.Параллельно прорабатываются соответствующие изменения в законодательство по созданию Национального центра качества дорожных активов, который будет использовать возможности данной системы. К 2025 году ожидаем экономический эффект в размере 110,1 миллиарда тенге за счет оптимизации расходов. Предполагается создать 158 новых рабочих мест, из них 63 – в сфере цифровизации.– Какие работы ведутся в области авиационных перевозок?– Внедряются информационные системы безбумажного документооборота грузовых авиаперевозок E-freight, а также по сбору и обработке данных об авиапассажирах. Внедрение E-freight позволит заменить предоставление 20 документов в бумажном виде на электронные и в целом обеспечит исполнение Международного стандарта безбумажного оформления⁄сопровождения грузовых воздушных перевозок. Соответствующая рекомендация дана IATA.Освоение данной системы планируется в рамках ГЧП – в сотрудничестве с ООО «Транспортные информационные технологии» (РФ), АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и ТОО «SecureTech Corporation». В настоящее время концепция проекта стоимостью 3,3 миллиарда тенге проходит соответствующую экспертизу. Внедрение информационной системы по сбору и обработке данных об авиапассажирах связано с необходимостью обеспечения национальной и авиационной безопасности, улучшения охраны общественного порядка. Основными потребителями данной информационной базы будут правоохранительные и специальные органы страны. Проект также реализуется по механизму ГЧП. Частная инициатива исходит от консорциума компаний Safran Identity & Security (Франция) и ТОО «SecureTech Corporation» (Казахстан). В целом социально-экономический эффект, ожидаемый от внедрения указанных систем, к 2025 году составит 463,9 миллиарда тенге и примерно 1 800 новых рабочих мест, 900 из которых – в сфере цифровизации. Мы убеждены, что запуск интеллектуальной транспортной системы позволит многократно увеличить эффективность управления транспортными потоками, более точно определить потребности дальнейшего развития инфраструктуры и, самое главное, повысить безопасность передвижения для наших граждан.