​Когда безопасность синоним эффективности

– В настоящее время МИР РК занимается созданием нескольких автоматизированных систем в сферах транспорта, дорожного строительства и авиа­перевозок. Расскажите о них.

– Для дальнейшей эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры предусматривается внедрение усовершенствованной системы управления грузовыми потоками, позволяющей обеспечить эффективность управления и безопасность перевозок, а также увеличить скорость движения.

Во-первых, чтобы на системной основе интегрировать транспорт­ные средства, инфраструктуру и пользователей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), создается интеллектуальная транспортная система, которая состоит из 11 компонентов с их поэтапным внедрением. Первый компонент – комплекс оборудования для автоматизации сбора средств за пользование автодорогами.

Как известно, комплекс с 2013 года успешно функционирует на участке Астана – Щучинск: ежегодные сборы в 1,2 миллиарда тенге полностью покрывают расходы на содержание данной трассы.

В нынешнем году ведутся работы по внедрению платности на участках Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос общей протяженностью 469 километров с ежегодными сборами 3,9 миллиарда тенге. Завершаются работы по проектированию системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тысячи километров.

В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог. Бюджет проекта – 68,1 миллиарда тенге. Ежегодные сборы со всех 17 участков составят 30 миллиардов тенге в год. Будет создано свыше полутора тысяч новых рабочих мест.

Следующий компонент – специальные автоматизированные измерительные средства (САИС), устанавливаемые на основных автомобильных транспортных коридорах, что обеспечит бесконтактное взвешивание движущихся транспортных средств, мониторинг и учет интенсивности грузопотоков, исключение безосновательных остановок. В текущем году планируется запуск 10 САИС. К 2020-му их количество должно возрасти до 46 единиц.

Внедрение оставшихся компонентов, таких как системы управления дорожным движением (с возможностью информировать водителей о ситуации на дорогах), анализа и прогнозирования климатических условий, видеомониторинга, выявления нарушений ПДД и других, будет осуществляться поэтапно с 2018 по 2022 годы.

Вторая разработка ведется в сфере строительства автомобильных дорог – это система управления дорожными активами. Ее запуск позволит на основе детальных данных о состоянии трасс оптимизировать расходы, выделяемые на их ремонт и содержание. С 1 октября 2017 года ведется поэтапный ввод модулей системы в опытную эксплуатацию и интеграция с информационными системами министерства.

Параллельно прорабатываются соответствующие изменения в законодательство по созданию Национального центра качества дорожных активов, который будет использовать возможности данной системы. К 2025 году ожидаем экономический эффект в размере 110,1 миллиарда тенге за счет оптимизации расходов. Предполагается создать 158 новых рабочих мест, из них 63 – в сфере цифровизации.

– Какие работы ведутся в области авиационных перевозок?

– Внедряются информационные системы безбумажного документооборота грузовых авиа­перевозок E-freight, а также по сбору и обработке данных об авиапассажирах. Внедрение E-freight позволит заменить предоставление 20 документов в бумажном виде на электронные и в целом обеспечит исполнение Международного стандарта безбумажного оформления⁄сопровождения грузовых воздушных перевозок. Соответствующая рекомендация дана IATA.

Освоение данной системы планируется в рамках ГЧП – в сотрудничестве с ООО «Транс­портные информационные технологии» (РФ), АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и ТОО «SecureTech Corporation». В настоящее время концепция проекта стоимостью 3,3 миллиарда тенге проходит соответствующую экспертизу.

Внедрение информационной системы по сбору и обработке данных об авиапассажирах связано с необходимостью обеспечения национальной и авиационной безопасности, улучшения охраны общественного порядка.

Основными потребителями данной информационной базы будут правоохранительные и специальные органы страны. Проект также реализуется по механизму ГЧП. Частная инициатива исходит от консорциума компаний Safran Identity & Security (Франция) и ТОО «SecureTech Corporation» (Казахстан).

В целом социально-экономический эффект, ожидаемый от внедрения указанных систем, к 2025 году составит 463,9 миллиарда тенге и примерно 1 800 новых рабочих мест, 900 из которых – в сфере цифровизации. Мы убеждены, что запуск интеллектуальной транспортной системы позволит многократно увеличить эффективность управления транспорт­ными потоками, более точно определить потребности дальнейшего развития инфраструктуры и, самое главное, повысить безопасность передвижения для наших граждан.