Когда бизнес в надежных руках

В течение последних пяти лет, согласно данным официальной статистики, наб­людается устойчивый рост доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Участие казахстанского предпринимательства в экономике увеличилось с 28,4% в 2018 году до 36,5% в 2023 году. В структуре экономики МСП значительно превышает размер нефтяного сектора (11–12%).

Количество занятых в МСП выросло на 30,3% и достигло 4,3 млн человек (на 1 октября 2023 года).

Как сообщало ранее Миннац­экономики, по состоянию на 1 октября прошлого года в стране было зарегистрировано 2,2 млн субъектов МСБ, из которых 99,9% являются субъектами малого, а остальные – среднего предпринимательства.

Перемены внушают надежду

Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года важное внимание уделил необходимос­ти соз­дания бизнес-климата в стране. Он, по словам Главы государства, нуждается в реформах.

«Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии.

Законодательно и на практике следует зафиксировать преобладание сущности над формой: здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами», – указал Президент.

Трехлетний мораторий на проверки действительно предоставил хорошую возможность запустить полноценное «регулирование с чистого листа» и пересмотреть инструменты системы поддержки предпринимательства.

Уже в конце 2021 года Глава государства подписал Указ «О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК».

– На протяжении последних двух лет аппаратом бизнес-омбудсмена совместно с НПП и Правительством велась работа по внедрению «регулирования с чистого листа». Более 10 тысяч устаревших и излишних требований к бизнесу было пос­тавлено на утрату. По итогам работы сформирован единый пул поправок в законодательные акты, который в настоящее время находится на рассмотрении Парламента, – говорит Канат Нуров, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Также приняты законодательные меры по защите предпринимателей от рейдерства, прорабатывавшиеся с 2019 года. Введен принцип «регуляторной гильотины» – 1 in 2 out, предполагающий отмену двух действующих требований к бизнесу в обмен на один вновь вводимый. Создана открытая интегрированная база данных по субъектам бизнеса «Реестр бизнес-партнеров», поз­воляющая им избегать финансовых, налоговых и таможенных рисков при взаимодействии со лжепредпринимателями. При Правительстве образован Совет отечественных предпринимателей, одной из задач которого являются оценка и улучшение делового и инвестиционного климата.

– Я бы хотел акцентировать внимание на указаниях Главы государства, изложенных в указе о либерализации экономики. Эти меры внушают особую надежду в отношении совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, декриминализации экономических правонарушений и пресечения незаконного вмешательства в нее государственных и квазигосударственных организаций. Хотя законодательством нашей страны предусмотрена персональная административная ответственность должностных лиц за такое вмешательство, к сожалению, она не всегда применяется, – так прокомментировал Канат Нуров вопросы защиты и поддержки предпринимательства.

Поэтому, убежден он, нужно обязать государственные органы соблюдать нормы закона, важно расширять и развивать персональную административную и гражданско-правовую (материальную) ответственность госслужащих за заведомо неправомерное действие или бездействие. Это обеспечит возмещение убытков предпринимателям не за счет государства, а непосредственно за счет виновных должностных лиц. Такой подход восполнит недостатки существующей зависимости судебной системы от исполнительных властей и значительно сократит поток обращений предпринимателей за защитой своих прав.

– В целях системной защиты бизнеса аппаратом бизнес-омбудсмена на постоянной основе проводятся комплексные мероприятия по снижению уголовно-правового давления на бизнес. Одной из значимых проблем остается втягивание предпринимателей в орбиту уголовного преследования по гражданско-правовым (материальным) спорам, что зачастую превращается в инструмент давления со стороны силовых органов. В результате нашей совместной работы с Правительством, в соответствии с предложениями бизнес-сообщества, гуманизированы 32 экономических состава, смягчены наказания по 28 статьям Уголовного кодекса, – рассказал бизнес-омбудсмен.

Разработанный ими законопроект по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений находится на рассмотрении в Парламенте. В настоящее время фактически 118 статей Уголовного кодекса затрагивают интересы предпринимателей. Наиболее распространены дела по мошенничеству и присвоению имущества, начатые по 2, 3 и 4 частям, которые носят публично-правовой характер и возбуждаются без заявления потерпевшей стороны.

– Хотел бы еще обратить внимание в делах частного материального права на приоритет гражданско-правовой соответственности по возмещению ущерба в рамках гражданского процесса, соответственно надо закрепить механизмы защиты предпринимателей на уровне Уголовно-процессуального кодекса. Это позволит снизить количество уголовных дел, инициируемых без веских оснований против предпринимателей, – отмечает Канат Нуров.

За эти годы осуществлена широкомасштабная реформа контрольных и надзорных функций государственных органов. Количество контрольных функций сокращено на 165 из 544, включая исключение 23 сфер из системы контроля и три сферы из системы надзора. Количество досудебных расследований в отношении бизнеса сократилось впятеро, сообщала пресс-служба бизнес-омбудсмена. С 2020 года количество возбуждаемых уголовных дел уменьшилось в два раза, а с 2016 года – почти в восемь.

По поручению Главы государства запущен портал «Единое окно закупок», который собирает информацию обо всех регулируемых закупках и активно используется совместно с антикоррупционной службой. Этот ресурс позволил сэкономить более 158,4 млрд тенге государственного бюджета.

Поддержка нового уровня

Что касается системы мер поддержки предпринимательства в стране, то наиболее востребованными программами, по оценке экспертов и самих бизнесменов, несомненно, стали «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Дабы стимулировать активность и укрупнение бизнеса, Президент поручил объединить их, и такая программа Министерством нацэкономики была разработана. Основной акцент в ней, по словам экс-главы ведомства Алибека Куантырова, «направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей и создание новых рабочих мест».

Для субсидирования новых проектов бюджет будет распределяться преимущественно для предприятий в сфере обрабатывающей промышленности.

Важное отличие в том, что программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки. Новые подходы по субсидированию проектов МСБ предусматривают дифференцированный метод субсидирования с поэтапным переходом на рыночные условия.

Первые три года с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке 8%, 4-й год – 9%, 5-й год – 10%. Такой подход позволит снизить нагрузку на бюджет и осуществить постепенный переход бизнеса на рыночные механизмы финансирования, отмечают в МНЭ.

Для повышения эффективности мер господдержки усилены встречные обязательства. Отбирают конкурентоспособные малые и средние предприятия на основе принятых входных базовых критериев.

Вместе с тем постепенный переход от субсидирования будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам, поскольку инструмент гарантирования решает главную проблему бизнеса – нехватку залогов перед банками. Так, по гарантированию сумма кредитования увеличена до 3,5 млрд тенге, по которым будут предоставляться гарантии до 50%, а перечень ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) расширен.

При этом новый подход в гарантировании предусматривает переход на рыночные условия, когда по гарантиям свыше 500 млн тенге предпринимателем будет оплачиваться комиссия. Для социальных предпринимателей увеличен размер гарантии до 1 млрд тенге.

Предложены и альтернативы: синдицированное кредитование, расширение условий по облигационному займу, гранты для социальных предпринимателей и участников проекта «Одно село – один продукт», реализация региональных программ через субсидирование СПК.

О том, что государство уделяет внимание финансированию МСП, говорят следующие цифры. За 2019–2023 годы просубсидировано и прогарантировано порядка 142,1 тыс. проектов бизнеса. В результате за 2018–2022 годы казна пополнилась 3,3 трлн тенге налоговых отчислений. Выпущено продукции на 54,1 трлн тенге, создано 37,1 тыс. новых и сохранено 341,2 тыс. рабочих мест.

Малому и среднему бизнесу оказывается и нефинансовая поддержка. По словам председателя президиума Нацпалаты «Атамекен» Раимбека Баталова, НПП с 2023 года внедрила инструмент «Мен – кәсіпкер», который реализуется в двух направлениях. «Кәсіпке бағыт» включает в себя обучение компетенциям и отраслевое (профильное) обучение с целью повышения предпринимательского потенциала, а центры развития женского предпринимательства – услуги для женщин-предпринимателей и женщин с предпринимательской инициативой.

Вместе с тем остаются нерешенными некоторые вопросы, которые сдерживают развитие предпринимательства, и они постоянно на повестке дня Правительства. К примеру, акиматам регионов поручалось оперативнее подводить инженерные сети и коммуникации, особенно в индустриальных зонах и СЭЗ, чтобы МСП могли вовремя вводить в эксплуатацию или расширять свои проекты.

Крупные системообразующие предприятия должны создавать вокруг себя отраслевые кластеры, активнее взаимодействуя с МСП в том числе через тендеры по госзакупкам и долгосрочные договоры. Оптимизируются налоги и формы налоговой отчетности...

По мнению Каната Нурова, защита предпринимательства в Казахстане выходит на новый уровень благодаря системным мерам Главы государства по либерализации экономики, улучшению ее регулирования и декриминализации экономических правонарушений. Их общая цель – создать режим наибольшего благоприятствования для инвестиций предпринимательства, для защиты их прав и стабильного экономического роста страны в целом.