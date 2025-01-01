Когда чувствуешь себя волшебницей

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Салтанат Атабаева мастерит невероятно красивые и... безопасные елочные игрушки

Фото из архива Салтанат Атабаевой

Оригинальная идея создавать елочные украшения своими руками родилась у Салтанат, когда ее младшая дочь начала ходить и изучать окружаю­щий мир. Малышка настолько была восхищена нарядным новогодним деревом, что не удержалась и стянула стеклянный шарик с него. Игрушка разбилась вдребезги, тогда все обошлось и девочка не поранилась. А Салтанат задумалась: почему бы не сделать елочные украшения безопасными. И детям радость, и родители спокойны. Так начались поиски интересных идей.

Рукоделием Салтанат увлекает­ся с детства. Еще в школе она создавала красивые наряды для кукол, освоила вышивку гладью и крестом, научилась вязать крючком. Поэтому сшить первый набор мягких елочных украшений из фетра не составило труда. Тогда она была в декретном отпуске, и времени оказалось достаточно. Затем Салтанат начала обучаться по видеороликам из Интернета.

– Материал для изготовления игрушек я использую разный. Что-то покупаю, тем более сейчас большой выбор товаров для творчества. Также в ход идут остатки ткани, различные атласные ленты, кружево, тесьма, искусственный мех, бусины, пайетки, стразы, блестки, – рассказывает рукодельница. – Мне очень нравится использовать природные материалы – сосновые и еловые шишки, желуди, веточки. В их сборе мне помогают дочки.

По специальности Салтанат бухгалтер-экономист. Но в этой сфере она проработала недолго. Пока была в декретных отпусках со старшими детьми, увлекалась выпечкой тортов. А сейчас ее увлечение стало любимой работой.

– Кондитер – это тоже творчес­кая профессия. Нужны фантазия, терпение и аккуратность, – рассказывает Салтанат Атабаева. – А создание игрушек помогает мне отдохнуть, отвлечься от бытовых проблем. Поэтому всегда стараюсь найти хотя бы час свободного времени, чтобы сделать что-то новое.

Обучаясь по видеоурокам, мас­терица пробовала различные техники, экспериментировала.

– Творчество – бесконечный процесс. Здесь много направлений, стилей, разных техник, – продолжает Салтанат. – На изготовление каждой игрушки нужно время. К примеру, на украшение в технике декупаж уходит несколько вечеров, потому что необходимо загрунтовать один слой для основы, затем нанести рисунок, залакировать. Каждый слой должен хорошенько просохнуть. Заключительный этап – нанесение декора или росписи.

А если это текстильная игрушка или переделка какой-нибудь старой, которой Салтанат дает новую жизнь, то можно управиться за пару часов или за один вечер.

Так потихоньку игрушки, соз­данные мастерицей, вытеснили с домашней елки стеклянные и пластиковые шары. Каждый год елка в доме Атабаевых становится все креативнее: здесь можно увидеть новогодние атрибуты из фетра, мягкие сердечки из текстиля, на которых крестиком вышиты забавные олени, шары с новогодними рисунками с блестками, выполненные в технике декупаж. Все игрушки абсолютно безопасны для малышей, не ломаются и не занимают много места при хранении. Друзья и соседи, которые приходят в гос­ти в новогодние праздники, едва переступив порог, сразу направляются к елке. Подолгу разглядывают каждое украшение и не скрывают восхищения. Конечно, никто не уходит без подарка – у всех подруг Салтанат есть елочные игрушки, сделанные руками мастерицы.

Как говорится, слухами земля полнится. Может быть, о работах рукодельницы никто бы и не узнал, если бы не Музей Ф. М. Достоевского. Минувшим летом здесь решили провести выставку «Волшебство ручной работы», пригласив мастериц со всего Семея.

– Сначала я колебалась – принимать участие или нет, боялась, что не хватит работ или они не понравятся. Показала свою коллекцию елочных украшений организаторам выставки – и воп­рос был решен. Мои игрушки разительно отличалась от творений других мастеров. Во время выставки я познакомилась с авторами работ, увидела много различных творчес­ких направлений, – рассказывает Салтанат.

Какой-то излюбленной техники изготовления игрушек у нее нет. Салтанат любит разнообразие, ведь самое главное в творчестве – это новые идеи и вдохновение.

– Так круто делать игрушки или вообще что-то своими руками! Я получаю от этого удовольствие. А когда занимаюсь творчеством в канун Нового года, то ощущаю неповторимый полет фантазии, шквал креатива и даже чувствую себя немного волшебницей, – приз­нается Салтанат Атабаева.

#украшения #Новый год #елка #Салтанат Атабаева

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