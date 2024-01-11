Когда лошадки помогают

В октябре прошлого года в столичном конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ» запустили проект по реабилитации детей с особыми потребностями методом иппотерапии – лечения различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Руководство комплекса подписало меморандум о сотрудничестве с Центром социального обслуживания «Жансая», имеющим опыт работы в данной сфере.

– Мы занимаемся восстановлением нарушений опорно-двигательного аппарата, ментальных и когнитивных нарушений посредством адаптивной верховой езды. Иппотерапия, конечно же, больше подходит детям с опорно-двигательными нарушениями. С такими пациентами видим реальные результаты. Каждому ребенку мы подбираем определенную лошадь. Во-первых, смотрим на рост животного – лошадь не должна быть выше 140–150 сантиметров, также она не должна быть слишком широкой, чтобы ребенку было удобно на ней сидеть. Например, дети с гиперкинетической формой очень хорошо успокаиваются в положении лежа на животе лицом к крупу лошади. Мы эффективно используем много других положений, чтобы работать над балансом ребенка, над состоянием мышечного корсета, над уменьшением гиперкинезов и спастичности детей. Курс лечения составляет от восьми занятий и больше, в зависимости от заболевания. Каждое занятие занимает 20 минут, – говорит врач-реабилитолог Айгуль Хасенова.

За три месяца пилотного проекта иппотерапию получили 72 ребенка. На ипподроме есть 20 лошадей, 10 из них активно задействованы в оздоровительных занятиях, которые проводятся врачами-реабилитологами, специалистами в области иппотерапии.

– Мы посещаем занятия регулярно, так как они приносят большую пользу моему внуку, – рассказала бабушка Мансура Исаева, который уже два месяца ходит на иппотерапию. – Здание оздоровительного комплекса новое, просторное, светлое. Инструкторы хорошо относятся к детям. Мне очень нравится наш реабилитолог, она грамотная, внимательная. Ребенка обследуют, изучают заболевание, проверяют общее состояние и только после этого подбирают для него животное. Мы с сентября посещаем реабилитационный центр «Жансая», оттуда нам выделили автобус, и родители могут бесплатно привозить детей на ипподром. Все процедуры, которые мы проходим в центре «Жансая» и оздоровительном комплексе «Арғымақ», бесплатные.