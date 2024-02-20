Когда мороз не помеха

Уникальные состязания включали в себя три дисциплины: беговой этап на 2,5 км, велоэтап – 3 км и лыжный этап – 2,5 км. Участники должны были пре­одолеть этот путь без перерывов, иметь специальную экипировку для каждого вида спорта и соблюдать правила перехода от одного этапа к другому. На площадках стояли волонтеры, которые направляли участников турнира.

Триатлон требует высокой физической подготовки, а потому и спортсмены здесь готовы ко всему, тем более что в эти дни в столице было довольно морозно. В соревнованиях приняли участие более восьмидесяти спортсменов всех возрастов. Их пришли поддержать родные, друзья и болельщики. Для спорт­сменов и их групп поддержки были предоставлены палатки с горячими напитками и едой, а также транзитные автобусы для зрителей и спортсменов, которые завершили забег.

– У нас здесь всегда хорошая атмосфе­ра. Сегодня морозно, но дос­таточно солнечно, и погода как раз подходит для зимнего триатлона. Он популярен в «зимних странах», и у нас в планах – развивать данный спорт. Я сегодня, например, сам участвовал в эстафете. В следующем году мы хотим добавить эстафетный забег. Люди приходят с детьми, и видно, что им все нравится, – отметил президент Федерации триатлона Астаны Евгений Больгерт.

По словам организаторов, на соревнования в Астану специально приезжают участники из других регионов – Караганды и Кокшетау. Кстати, победителем нынешнего состязания стал спортсмен-любитель из Щучинска, ему был вручен денежный приз. Следующие соревнования по триатлону пройдут в середине марта.