Директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК сообщила о начале приема с 20 июня 2022 года приема документов в колледжи страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Прием документов в колледжи страны начинается с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледже. Каждый абитуриент может выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом предоставляется возможность 3 раза изменять выбор», - сказала Насымжан Оспанова.

Вступительные экзамены, по ее словам, будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены.

«Поступающие на рабочие специальности проходят собеседование, абитуриенты, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу. Отбор проводится по среднему баллу аттестата об образовании. Новшеством приема являются внедрение порогового балла (4 балла) для поступления на педагогические специальности и написание эссе», - резюмировала спикер.