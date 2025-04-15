Когда наука – это призвание

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Подготовила Аида Ахметова

Общественность страны отмечает 80-летие выдающегося ученого Элеоноры Сулейменовой и почти 60 лет ее научно-педагогической деятельности в КазНУ им. аль-Фараби

Как и чем можно измерить вклад человека в науку? Числом открытий, конкретными фактами существенного продвижения науки, количеством книг и публикаций, подготовленных научных кадров? Возможно, да. И это можно наглядно подтвердить на примере известного казахского ученого-исследователя, педагога и просветителя, одной из наиболее авторитетных фигур казахстанской лингвистики – профессора Казахского национального университета им. аль-Фараби Элеоноры Дюсеновны Сулейменовой.

В год, когда наша страна отмечает 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, мы говорим о яркой личности, которая стояла у истоков ее создания. Будучи членом научно-экспертного совета АНК, Э. Д. Сулейменова активно работает в области языкового строительства и языковой политики Казахстана.

О вехах ее биографии, вкладе в науку говорят ее коллеги, а вместе с тем – ученицы, которые под ее руководством защитили свои научные работы и вот уже много лет работают вместе: доктор филологических наук, профессор, исполнительный директор НИИ тюркологии и алтаистики Нурсулу Жамалбековна Шаймерденова и заведующая кафедрой иностранной филологии и переводческого дела Малика Муратовна Аймагамбетова.

Свой путь в мир теории языка

Нурсулу Шаймерденова говорит:

– Могла ли юная девушка, без колебаний выбравшая стезю своей прославленной матери, Рафики Бекеновны Нуртазиной – учителя русского языка, Героя Социалистического Труда, – представить, что она проложит свой путь в науке, соз­даст свою научную «сулейменовскую школу» и достигнет небывалых высот признания? Чтобы понять масштаб личности, достаточно перечислить ее регалии и должности: доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби, член Научно-экспертного совета АНК, Международного комитета славистов, президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Общественного совета Базовой организации по языкам и культуре государств – участников СНГ, Ученого совета INTAS, президент КАЗПРЯЛ, академик Международной академии наук высшей школы, член редакционных советов республиканских и международных журналов.

Что же стало основой подобного успеха? Наряду с замечательными личными качествами это, несомненно, блестящее образование и та научная среда, в которой формировался характер исследователя и подвижника науки.

Сразу после окончания Казахского педагогического института им. Абая по специальности «русский язык и литература в казахской школе» дипломированный специалист становится аспиранткой кафедры общего языкознания Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза.

Здесь судьба сводит ее с одним из корифеев филологической науки – ученым с мировым именем, доктором филологических наук, профессором Г. В. Колшанским, который становится ее научным руководителем. В аспирантуре начинающему ученому посчастливилось слушать лекции и семинары на кафедре общего языкознания настоящих светил науки: Н. А. Слюсаревой, Ю. В. Рождественского, И. Р. Гальперина, Н. Г. Комлева, Ф. М. Березина, А. Я. Шайкевича, Г. С. Клычкова, Т. А. Амировой, Л. А. Шеляховской. Именно здесь был окончательно определен круг научных интересов Элеоноры Сулейменовой. Позже она признавалась, что вот тогда и открылись ей двери «в мир теории языка, и она осталась там навсегда». В 1969 году Э. Д. Сулейменова успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проблема определения языка как объекта лингвистики (историко-аналитическое исследование)» в Московском лингвистическом университете.

Вернувшись на родину, Элеонора Дюсеновна стала работать в КазНУ им. аль-Фараби. С тех пор у нее единственная запись в трудовой книжке. Менялись только должности – старший преподаватель кафедры общего языкознания, доцент, профессор, заведующая кафед­рой, декан филологического факультета, профессор кафедры иностранной филологии и переводческого дела, – но место работы оставалось неизменным.

Именно в стенах нашего университета Элеонора Дюсеновна формировалась и профессионально росла как преподаватель, наставник и ученый. Она относится к типу людей, которые убеждены в том, что «если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно». Поэтому Элеонора Сулейменова не остановилась на достигнутом и поступила учиться в докторантуру кафедры общего языкознания МГУ имени Ломоносова и там же защитила докторскую диссертацию «Семантические параметры слова в интерлинг­вальном исследовании (теоретические и прикладные аспекты контрастивного анализа)». Особую значимость научному труду придало то, что оппонентами ее исследования выступили крупнейшие лингвисты – академик АПН СССР, заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. В. Рождественский, профессор, заведующий кафедрой общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов Г. П. Мельников, профессор, главный научный сотрудник Института языко­знания Российской АН Ю. А. Сорокин.

Международное признание

Малика Аймагамбетова отмечает:

– Новой ступенью в научно-педагогической деятельности Элеоноры Сулейменовой стало то, что в течение двух лет она проработала приглашенным профессором департамента славистики University of Maryland (College Park, США). Именно это стало началом сотрудничества с зарубежными учеными. Здесь сложились новые творческие связи, родились совместные проекты с американскими советами по международному образованию (ACCELS – American Counsils for International Education).

Особое значение имеет старт многолетней работы по созданию электронных и традиционных учебников по казахскому языку, совместное руководство PhD докторантами и стажерами, публикации в американских журналах. Вскоре на кафедре проходят научную стажировку докторанты У. Риверс, М. Вейд и другие. Так, У. Риверс окунулся в экспериментальную работу: создание и апробация анкеты, пилотное анкетирование, проведение массового анкетирования во всех университетах Казахстана, компьютерная обработка материалов, а в 2002 году в Брин Маре успешно защитил диссертацию Factors Influencing Attitudes and Aviors towards Language Use among Кazakhstani University-Level Students (научные руководители Э. Сулейменова и Д. Дэвидсон).

Кафедра общего языкознания КазНУ (такое название имела кафедра, когда начинала свой педагогический путь Э. Д. Сулейменова) начиная с 1960-х годов становится признанным центром творческой лингвистической мысли и приумножения академических традиций, которые складывались под влиянием выдающихся ученых. На этой кафедре в разное время работали академик АН СССР И. И. Мещанинов, член-коррес­пондент АН СССР С. Е. Малов, член-корреспондент НАН РК профессор К. А. Аханов, профессора В. М. Никитевич и А. С. Аманжолов. На кафедре появились многочисленные докторанты, аспиранты, стажеры и соискатели не только из университетов страны, но и из США, Кыргызстана, Узбекистана. С тех пор кафедра славится высоким уровнем качественной подготовки и руководства научными исследованиями аспирантов, соискателей, докторантов, а затем и докторантов PhD.

Профессор Сулейменова – уникальный научный руководитель. Перечень тем диссертационных исследований, выполненных под ее наставничеством, представляет собой репрезентативный материал для дальнейших научных изысканий. Ее критическое и аналитическое мышление позволяет выявлять исследовательские лакуны, когнитивные искажения и неточности в различных теоретических подходах, что делает ее труды актуальными и востребованными в научной среде.

Профессор Э. Д. Сулейменова неустанно делится своими знаниями, активно поддерживает молодых ученых в их научных изысканиях и создает условия для плодотворной работы. Об этом свидетельствует и то, что ею подготовлено 19 докторов филологических наук, 40 кандидатов филологических наук, а также 9 докторов философии PhD (в их числе гражданин США W. P. Rivers), защитивших диссертации в Москве, Вашингтоне, Алматы, Астане. Сейчас она работает на кафедре иностранной филологии и переводческого дела, читает­ лекции, руководит магистерскими и док­торскими диссертациями. Мне, как ее ученице, есть на кого ориентироваться, у кого спросить совета. У кафедры высокий рейтинг, ведь только за последние три года профессор Сулейменова опуб­ликовала ряд интереснейших научных статей в высокорейтинговых отечественных и зарубежных журналах, написала ставшую бестселлером книгу «Очерки о лингвистах».

В 2000 году Э. Д. Сулейменовой была создана лаборатория «Социолингвис-тика, теория и практика перевода», внештатными сотрудниками которой стали Г. Томсон (Канада), Д. Дэвидсон и Д. Аканова (США), Ж. Смагулова (Казахстан). На базе материалов массового анкетирования и интервью, данных социолингвистических и психолингвис­тических полевых экспериментов и их обработки в компьютерных программах в лаборатории успешно выполнены 13 международных (INTAS, ACCELS, МГУ, СПбГУ, РУДН, МГЛУ и др.) и 20 республиканских фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов (МОН РК, МИК РК, АНК, НПП «Атамекен»). Прорывными стали два проекта INTAS: The Lexicographical Description of Loanwords in Kazakh (Dr. Hendrik Boeshoten, The Netherlands, Э. Сулейменова, Н. Шаймерденова, М. Акберди); New language identity in transforming societies: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan (Dr. Marsha Bensoussan, Dr. Isabelle Kreindler, Dr. Arkady Purism, Israel, Dr. Arto Mustajoki, Dr. Ekaterina Protassova, Finland). По результатам проектов INTAS сделано 29 докладов и сообщений на международных и респуб­ликанских конференциях в Вашингтоне, Упсале, Ташкенте, Бишкеке, Тюмени и многих других городах.

С 2014 года Э. Д. Сулейменова со своей командой учеников – активный разработчик актуального для современной науки и образования проекта, выполняемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РК «Тюркские языки Казахстана в условиях духовной модернизации общества: от графики к эпическому тексту».

В лаборатории под руководством Э. Д. Сулейменовой осуществлено панорамное социолингвистическое описание языковой ситуации и языковой политики в Казахстане; в соответствии с лингвистическими, социально-политическими, социально-демографичес­кими, социально-функциональными и национально-культурными параметрами дана оценка витальности казахского, русского и многих других языков страны. Сотрудники лаборатории во главе с профессором Сулейменовой по-прежнему поддерживают обширные научные и образовательные международные связи, активно участвуют в международных программах КазНУ им. аль-Фараби и плодотворно сотрудничают с учеными США, Канады, России, Украины, Беларуси, ряда стран Европы, Китая, Израиля, Азербайджана, Турции, Японии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана...

С заботой о научной смене

– Для меня большая честь работать с таким ученым-подвижником, как Элео­нора Дюсеновна, – отмечает Нурсулу Шаймерденова. – И я горжусь тем, что мы совместно работали над проектом по открытию докторского диссертационного совета по специальностям 10.02.01 – Русский язык, 10.02.19 – Теория языка и 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. Необходимость диссертационного совета по этим специальностям давно назрела, сразу заработал межкафедральный научный семинар, и совет стал функционировать в полную силу.

Кафедра, научный семинар, активное обсуждение тем и выполненных исследований, предзащиты и защиты подготовили не одно поколение лингвистов Казахстана: сегодня во всех вузах страны работают специалисты по теории языкознания, социолингвистике, психолинг­вистике, сравнительно-историческому, типологическому, сопоставительному и русскому языкознанию, в большой степени причастные к кафедре общего языкознания и диссертационному совету, который долгие годы возглавляла Э. Д. Сулейменова.

Важной составляющей научно-организационной работы Э. Д. Сулейменовой является проведение международных конгрессов и конференций. В качестве члена президиума МАПРЯЛ профессор Сулейменова с 1999 года принимала активное участие в проведении конгрессов МАПРЯЛ в Братиславе, Санкт-Петербурге, Шанхае, Гранаде, Москве, Варне. Усилиями членов КАЗПРЯЛ и при поддержке Министерства образования и науки РК в 2019 году в нашей стране был проведен XIV Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире», ставший крупным событием в мировой русистике. В работе конгресса участвовало более 500 ученых из 47 стран.

Широкий диапазон актуальных вопросов регулярно выносится на обсуждение международных конференций, проводимых под эгидой МАПРЯЛ: «Русский язык в социально-культурном пространстве ХХI века» (2001), «Психолингвистика и социолинг­вистика: состояние и перспективы» (2003), «Язык и идентичность» (2006), «Многоязычие: Язык – Сознание – Культура» (2008), «Язык и ментальность» (2009), «Язык – Общество – Время» (2010), «Язык и узус» (2011), «Язык и инновации» (2012), «Язык и глобализация» (2013) и многие другие.

На всех конференциях Э. Д. Сулейменова выступала с пленарными докладами не только по результатам собственных изысканий, но и с анализом перспектив лингвистических исследований. Всякий раз конференции по кругу поднимаемых проблем и общественному резонансу оказывались событиями особой общественно-культурной значимости в развитии идей гуманизации и демократизации общества, в обмене профессиональными знаниями между Западом и Востоком в области лингвистики.

Исследования профессора Сулейменовой оказали значительное влияние на формирование методологических основ отечественной филологии, что подчеркивает значимость ее трудов не только для научного сообщества, но и для образовательной системы в целом.

Среди ключевых достижений Э. Д. Сулейменовой можно выделить как прак­тические, так и теоретические аспекты. К практическим результатам относятся созданные под ее руководством учебники и методические пособия для казахстанских школ и вузов, способствующие эффективному обучению языкам. Теоретические разработки охватывают широкий спектр проблем современной филологии, билингвизма, контрас­тивной лингвистики, когнитивного и функционального аспектов языка. Ее исследования адресованы как узкому кругу специалистов, так и широкой аудитории, интересующейся вопросами языкознания.

Элеонора Сулейменова – признанный специалист в области социолингвистики, теоретической и прикладной лексикографии, сопоставительного языкознания. Имеет свыше 160 научных работ, 14 учебников и учебных пособий на казахском, русском и английском языках. Она автор монографий «Понятие смысла в современной лингвистике», «Казахский и русский языки: основы контрастивной лингвистики», «Актуальные проблемы казахстанской лингвистики», «Языковая ситуация и языковое планирование в Казахстане», книг «Макросоциолингвистика» и «Языковые процессы и политика».

Глубокие лингвистические знания, высокая компетентность, инициативность, наличие сильного внутреннего импульса развития, стойкость убеждений и неудовлетворенность достигнутым объединили коллег и учеников Э. Д. Сулейменовой. Реализация многих научно-исследовательских проектов и связанных с ними задач была бы невозможна без такой консолидации научной деятельности. Для научной школы Э. Д. Сулейменовой как сообщества ученых, объединяемых особыми исследовательскими и человеческими качествами, характерны общие теоретические и высокие моральные принципы, а для ее руководителя – забота о научной смене.

С уважением и восхищением

– Профессор Сулейменова не только внесла значительный вклад в развитие казахстанской филологии и образования, но и остается яркой личностью, чьи идеи и исследования оказывают влияние на становление новых научных направлений, – подчеркивает Малика Аймагамбетова. – Ее труды отличаются глубиной, оригинальностью и высоким уровнем научной аргументации, а педагогическая деятельность и научное наследие являются важным вкладом в отечественное и мировое языкознание.

Вклад Элеоноры Дюсеновны Сулейменовой в исследование актуальных проб­лем фундаментальных и прикладных направлений лингвистики, развитие научной мысли Казахстана и подготовку научных кадров отмечен высокими правительственными наградами, среди них – орден «Құрмет». В декабре 2024 года на юбилейном торжестве в честь 90-летия Казахского национального университета им. аль-Фараби профессору Элеоноре Сулейменовой был вручен орден «Барыс» II степени.

Но, кроме официальных наград, Элео­нора Дюсеновна обладает еще одной – истинным уважением и восхищением своих студентов и коллег, что, согласитесь, дорогого стоит.

И все мы – коллеги, ученики и последователи – искренне желаем ей здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей активной и результативной работе на благо нашего родного Казахстана.

#юбилей #80-летие #Элеонора Сулейменова

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