Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане построят мост реку Есиль по улице Кенесары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акима города Жениса Касымбека.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Градоначальник ознакомился с ходом строительства моста по проспекту Тауелсиздик. Открыть движение по нему планируется в конце текущего месяца. Автомобильный мост 4-полосный. Благоустройство завершат весной.

«Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ж/д вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.

Кроме того, в следующем году приступим к строительству еще одного моста – через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета Maqsut Narikbayev University). Сейчас ведем проектирование», – поделился Касымбек.

В 2024 году акимат планирует начать строительство продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на проспекты Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицы Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

#Астана #строительство #аким #инфраструктура #мост #Касымбек

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