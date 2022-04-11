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​​​​​​​Когда сходятся звезды
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы прошла Первая международная флейтовая академия.

Культурная жизнь города постепенно оживает, вновь обретает привычную пестроту концертная палитра. Первая апрельская неделя в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла объединила музыкантов с мировым именем из Германии, Казахстана, России и молодых отечественных флейтистов, ярко заявляющих о себе в пространстве класси­ческого музыкального искусства страны. Несколько дней в рамках Международной флейтовой академии перспективные казахстанские исполнители перенимали богатый творческий опыт и старались разгадать секреты мастерства признанных коллег.

Проект сумел реализовать солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Ержан Кушанов, который достаточно давно вынашивал эту идею. Он талантливый флейтист и лауреат международных конкурсов. Диплом выпускника Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца также говорит о многом. Для Ержана, помимо концертной деятельности и личных успехов, всегда было важно качество музыкального пространства, в котором он живет и трудится. В Алматы Ержан Кушанов с успехом проводил по аналогии с европейскими проектами Летнюю музыкальную школу для юных казахстанских флейтистов.

Теперь настало время для такого широкомасштабного проекта, как Международная флейтовая академия. Подобного рода проекты в Европе отмечаются богатой историей и высокими результатами. За неимением необходимых финансовых ресурсов казахстанский проект академии постоянно откладывался, да и знаменитым концертирующим музыкантам не так уж просто было найти время в своем плотном графике. Но в итоге – в прямом и переносном смысле – звезды смогли сойтись, и местом их встречи стала наша страна.

Участники академии за весь учебный период занимались и получали необходимые знания у разных педагогов. Помимо Ержана Кушанова, молодым флейтистам удалось поработать с лауреатом международных конкурсов ARD и Gazzelloni, ведущим флейтистом оркестра Франкфуртской оперы, преподавателем Франкфуртского университета музыки и исполнительских искусств Эдуардо Бельмаром и лауреатом международных конкурсов, солисткой Московской филармонии, преподавателем Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке и Московского государственного института культуры Ириной Стачинской.

Проект был организован Фондом им. Батырхана Шукенова и Фондом Булата Утемуратова при поддержке Гете-института в Казахстане и Московского флейтового центра.

– Когда к нам за поддержкой обратились педагоги Ержан Кушанов и Зухра Зейнгалиева, мы с партнерами приняли решение поддержать такое важное начинание. Мы хотим, чтобы та среда, к которой мы причастны, формулировала свои ожидания и потребности и сама инициировала проекты. Академия – как раз такой случай, и мы рады, что у казахстанских флейтистов будет шанс пройти мастер-классы у ведущих исполнителей, – отметила директор Фонда им. Батырхана Шукенова Наргиз Шукенова.

Этот фонд учрежден в 2015 го­ду. В 2018-м семья музыканта взяла управление фондом на себя: Бауыржан Шукенов возглавляет попечительский совет фонда, директор фонда – Наргиз Шукенова. Фонд открыт для проектов, связанных с культурой и искусством, либо направленных на улучшение интеллектуальной среды Алматы.

К участию в Международной флейтовой академии были допущены музыканты, прошедшие конкурсный отбор в режиме онлайн. Учащимся младшего, среднего и старшего звена, профессионалам необходимо было отправить видеозаписи своей игры. Организаторы получили 43 заявки из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска, Павлодара, Тараза и даже Шанхая (Китай).

– Мы рассчитывали на большее количество заявок, но в связи с переносом проекта на более поздний срок собрать ожидаемое количество участников не получилось. Но в итоге, как и планировалось изначально – мы отобрали 12 музыкантов, – сообщил Ержан Кушанов. – Те, кто не прошли отбор или не подавались в основной конкурс, смогли посетить академию в качестве слушателей.

Участница академии Айжан Бектурган, представляющая своеобразный культурный мост «Алматы – Шанхай», была рада принять участие в академии.

– Благодарю организаторов за опыт и шанс получить бесценные знания, за возможность совершенствоваться, развивать навыки игры на флейте, а также познакомиться с ведущими флейтистами из Казахстана, Германии, России и узнать об их личном опыте в мире музыки, – сказала Айжан Бектурган.

Флейтистка Мерей Бердибекова тоже получила ценный багаж практических знаний и приятных впечатлений. Она призналась, что главной целью участия в академии для нее стало повышение исполнительского мастерства.

– Я хотела узнать что-то новое, ведь преподаватели – первоклассные специалисты из трех стран, – подчеркнула Мерей.

Помимо мастер-классов, в рамках академии прошли образовательные лекции по самому широкому кругу тем. Рассмат­ривались вопросы продвижения классического музыканта, актуальный флейтовый репертуар, отрабатывались техники владения дыханием.

Украшением академии стала выставка инструментов и аксессуаров от Московского флейтового центра. Ее основатель Николай Плотников поделился знаниями по уходу и мелкому ремонту инструментов. Музыканты – участники академии смогли попробовать поиграть на экспозиционных флейтах.

Все участники академии получили сертификаты о прохождении соответствующих занятий и приняли участие в концерте, где смогли показать то, чему научились в рамках пройденных мастер-классов, проявили себя в ансамблевой игре с ведущими приглашенными мастерами.

По словам Ержана Кушанова, у всех музыкантов отмечается значительный прогресс в исполнительстве.

– Все уроки проходили откры­то, на них мог присутствовать любой желающий. Таким образом, каждый урок становился своеобразным экзаменом музыканта на его выдержку, стрессоустойчивость, становился презентацией умения и мастерства каждого. Благодаря этому участники могли взглянуть на свои шероховатости в игре со стороны, обменяться мнением с другими участниками академии, – рассказал Ержан Кушанов. – Я очень доволен тем, что на наши открытые уроки приходило много вольнослушателей. Одна моя знакомая так и сказала: «Я никогда не видела столько флейтистов на один квадратный метр! Это замечательное событие!».

Завершилась академия гала-концертом, на котором Эдуардо Бельмар, Ирина Стачинская и Ержан Кушанов в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Каната Омарова исполнили флейтовые концерты Карла Филиппа Эммануила Баха, Антонио Вивальди и Карла Райнеке, а также «Цыганские напевы» Пабло Сарасате. Все участники и гости получили истинное удовольствие от концентрации филигранной техники и творческой свободы музыкантов.

– Надеюсь, что полученные знания участники Международной флейтовой академии смогут применить уже в ближайшее время – на конкурсах, либо на своих выступлениях. Такие проекты, на мой взгляд, способны укрепить в каждом музыканте любовь к своему делу, зажечь интерес к созданию других не менее интересных и полезных событий в мире классического музыкального искусства. Также это стимул к достижению новых вершин исполнительского мастерства, – заключил Ержан Кушанов.

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