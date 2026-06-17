Когда-то здесь было цветочное поле...

Последние несколько лет жители административного центра Илийского района села Отеген-батыра жалуются на мусорный полигон, стихийно образовавшийся рядом с их домами.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Когда-то на этом месте было цветочное поле, затем началось строительство многоквартирного ЖК. Большегрузы стали сбрасывать прямо на луг отработанные стройматериалы, кроме того, сюда часто заезжают мусоровозы. В общем, за короткое время пустырь превратился в огромную свалку площадью около 4 га.

Обратившись за помощью к журналистам одного из телеканалов, сельчане рассказали, что задыхаются от зловония, источаемого свалкой. По их словам, чего там только нет: помимо бытовых отходов и мебели, сбрасывают химикаты и даже туши мертвых животных. Нередко мусор поджигают, тошнотворный дым проникает в дома даже сквозь закрытые форточки.

В частном жилом массиве проживают около 5 тыс. человек. Неоднократно местные активисты проводили субботники, пытаясь убрать свалку. Однако территория нелегального полигона ТБО с годами разрослась больше прежнего.

На жалобу отреагировали представители местных властей. По их данным, здесь расположено несколько земельных участков, принадлежащих ТОО «Ecobus QK», ТОО «Gold Terra Expedition», а также некоторым частным лицам.

За последнее время акиматом сельского округа Отеген-батыра неоднократно осуществлялись работы по очистке свалки и вывозу мусора. Одновременно хозяевам проб­лемных участков направлялись уведомления о необходимости ликвидации стихийного полигона и приведения территории в соответствие с требованиями земельного, экологического и санитарного законодательства.

Кроме того, для проведения проверки и принятия соответствующих мер материалы переданы в департамент экологии Алматинской области, региональный департамент по управлению земельными ресурсами, прокуратуру и полицию. В ближайшее время на подъездных путях к пустырю планируется установить видеокамеры.

Как отметил руководитель областного управления ЖКХ и благоустройства Димаш Кожабеков, основная задача – не только ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, но и обеспечить неотвратимость наказания в отношении нарушителей и землепользователей, не принимающих меры по надлежащему содержанию подведомственных территорий.