В ногу со временем

В Жамбылском политехничес­ком высшем колледже обучатся около 2 700 студентов по 32 специальностям. Среди студентов есть и приезжие – из Алматы, Шымкента, Кызылорды. В учебный процесс вовлечены 212 сот­рудников, в том числе 164 преподавателя.

– Большая часть наших студентов получают образование по рабочим направлениям, – констатирует директор колледжа Асхат Картаков. – Многие ребята подходят к вопросу выбора своего будущего осознанно. Они делают ставку на реально востребованные профессии.

Сегодня колледж поставляет на рынок труда именно те кадры, которые нужны местным производствам. Если говорить языком цифр, то около 70% выпускников (а ежегодно колледж готовит в среднем порядка 800 молодых специалистов) находят постоянные рабочие места сразу после получения диплома. В прошлом году, по словам директора учреждения, принято на работу еще большее число – около 85% закончивших обучение.

Для выпускников учебное заведение проводит ярмарки вакансий, куда приглашаются потенциальные работодатели. Кроме того, представители предприятий нередко сами проявляют инициативу и приезжают в колледж, чтобы подобрать себе будущих работников. Некоторые делают выбор во время выпускных экзаменов. Экзаменационная комиссия, как правило, на 70% состоит из работодателей.

Ключевые направления подготовки кадров – техническое, технологическое и химическое образование. Выпускники соответствующих специальностей наиболее востребованы на рынке труда. Не менее важны для регио­на представители инженерной, строительной и информационно-коммуникационной сфер.

– Мы готовим сварщиков, авто­электриков, лаборантов химического анализа, слесарей, электромонтеров, машинистов-крановщиков, токарей и других профессионалов. Нельзя сказать, что колледж полностью закрывает потребности области, но, являясь крупнейшим учебным заведением среднего профессионального звена, вносит достойный вклад в обеспечение региона рабочими кадрами, – отметил Асхат Картаков.

Опираясь на исследования рынка труда, в колледже запускают новые учебные программы. При их разработке учитываются профессиональные стандарты и требования WorldSkills. Этот метод хорош тем, что можно наблю­дать диалог между предприятием и колледжем, непосредственное участие работодателя в учебном процессе, прохождение студентами практики на производстве и, как результат, трудоустройство выпускника в то место, где он впервые попробовал свои силы.

– Нам есть чем гордиться. Два года подряд наши студенты становились золотыми медалистами республиканских состязаний WorldSkills. Первая награда получена в компетенции «Ремонт автокузова» в 2023 году, вторая год спустя – по «Радиоэлектронике и телекоммуникациям». Кроме того, в прошлогоднем конкурсе наши студенты заняли семь призовых мест, – подключилась к беседе заместитель директора колледжа по учебной работе Ботагоз Доспакова.

По словам директора, именно практика играет важную роль в процессе обучения. Благодаря ей молодые люди не только приобретают навыки по специальности и опыт работы, но и могут заранее разобраться в себе: хотят ли они в действительности заниматься конкретным делом или нет.

Тесные деловые связи

В колледже на протяжении нескольких лет действует дуальное образование. В нем задействованы 1 536 студентов по 24 рабочим специальностям. На сегодняшний день учебное заведение заключило трехсторонние договоры (колледж – студент – предприятие) с 89 из 105 активных работодателей региона. К примеру, руководство ТОО «НДФЗ» планирует оснастить оборудованием и предоставить все необходимое для открытия на базе колледжа учебного класса по подготовке работников химической отрасли.

Компания «КНАУФ», специализирующаяся на производстве смесей, гипсокартона и других изделий, тоже намерена открыть отдельный класс для собственных нужд. Желает сотрудничать с колледжем и компания по выпуску электрооборудования BOSCH. Кроме того, некоторые алматинские вузы предлагают взять шефство и помочь с оснащением материальной базы.

– Уже четвертый год работаем по целевому заказу. Колледж получает от предприятий заявки на подготовку определенных специалистов в нужном количестве. В итоге все остаются в выигрыше. Наши выпускники будут стопроцентно трудоустрое­ны, а предприятие сможет планировать приток новых кадров. На мой взгляд, это очень хорошая практика, – считает Ботагоз Доспакова.

Нередко бывает, что учащиеся еще до окончания обучения получают приглашения на работу. К примеру, такие предложения поступают от ТОО «НДФЗ», АО «Таразэнергоцентр», компаний «Казкоммерцстрой» и «Бином», а также Жамбылской ГРЭС. Для того чтобы больше мотивировать студентов, проводятся гостевые лекции с приглашением представителей предприятий, которые не только рассказывают о своих производствах, но и делятся историями успеха. В этом году запланированы также выездные показательные уроки.

В настоящее время рассматривается возможность заключения меморандумов с вузами, чтобы выпускники колледжа могли продолжить обучение в них в течение двух, а не трех лет.

Кроме того, в колледже открыта экспериментальная группа по специальности «автослесарь», где получают знания ребята, которые учатся одновременно в двух учебных заведениях. То есть это ученики 10–11-х классов, которые изъявили желание с утра находиться в школе, а после обеда – в колледже.

Эти молодые люди после окончания школы получат не только аттестат среднего образования, но и документ, подтверждающий рабочую квалификацию. То есть сегодня есть возможность всего за полтора года получить диплом гособразца. Первый выпуск в количестве 15 человек состоялся в марте.

По словам директора колледжа, программа работает успешно, и есть большая вероятность того, что данный опыт распространят по всему Казахстану.

Главное – средний балл

Надо сказать, что многие не знают о нынешнем механизме зачисления в колледж. Сегодня не нужно сдавать экзамены. Желающие поступить зачисляются по среднему баллу в аттестате. Не обязательно даже приходить в приемную комиссию, документы можно отправить через портал электронного правительства.

Во время подачи заявления молодые люди указывают до четырех специальностей, и специальная компьютерная программа определяет, куда именно, соглас­но баллу, можно определить того или иного абитуриента.

– Многие не знают, что сегодня со стороны государства осуществляется большая поддержка тех, кто желает получить техническое и профессиональное образование. Специально для них выделяются гранты, стать обладателем одного из них не составляет большого труда. Для этого важен средний балл в аттестате. Сегодня 85–90 процентов наших студентов обучаются именно по образовательным грантам, – подыто­жил директор колледжа.

Для поддержки студентов предус­мотрены стипендии в размере около 42 тыс. тенге, ежедневная сумма на питание – 917 тенге (для сирот – 2 300 тенге). 350 приехавшим из районов области и других городов, а также живущим далеко от колледжа предоставляются места в двух общежитиях. В них предусмотрено все необходимое для комфортного проживания.