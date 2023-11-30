Когда все решают секунды

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Игорь Прохоров

Применение новых информационных технологий в работе медиков позволяет существенно сократить время постановки диагноза и принятия решений.

фото из архива "КП"

Прежде чем внедрять новые методы, специалисты Алматинской городской клинической больницы № 4 под руководством кандидата медицинских наук, руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области Маната Сейдуманова хорошо осознали, что в приемном отделении поликлиник, стационаров преобладает разрозненная бумажная работа. Раньше эти отделения строили так, что каждый врач сидел в отдельном кабинете, и к каждому нужно было заводить пациента. Время уходило на ожидание анализов из лаборатории, рентгеновских снимков. В среднем требовалось три-четыре часа, чтобы поставить диагноз и определиться – госпитализировать пациента или отпускать домой.

Теперь в четвертой больнице все происходит иначе. С помощью информационных систем специалисты работают здесь в одном поле, которое называется emergency room. Это общее пространство, оснащенное мобильным диагностическим оборудованием, разделенное занавесками, где медперсонал и пациенты находятся вместе. Есть отдельная зона для сопровождающих родственников.

Один из тех, кто внедряет новые методы работы в медучреждениях страны, в том числе и в больницах Жамбылской области, врач высшей категории Манат Сейдуманов.

– Приемный покой – самая конфликтная зона, – отмечает он. – Любому пациенту и его родственнику каждая секунда, проведенная там, кажется бесконечной. Важно сократить это тревожное время.

Так, когда происходит массовое поступление пострадавших, нужно очень быстро принимать решения и сортировать пациентов по тяжести состояния для постановки правильного диагноза. Их должны осматривать все специалисты одновременно. При этом нужно информационное сопровождение, которое облегчало бы действия врачей. Им стал голосовой ввод. Врач, работая с пациентом, не отвлекается на записи. Осматривая больного, он одновременно записывает информацию в голосовом режиме в закрепленный микрофон, а специальная программа автоматически переводит аудиофайл в текстовый формат. Так пациенту уделяется существенно больше внимания.

Базовые диагностические процедуры (в том числе рент­ген) при новом подходе проводятся по месту расположения пациента с помощью мобильных диагностических аппаратов. Информация передается на любой носитель – смартфон, планшет, стационарный компьютер. Данные анализов приходят туда же. Врач может получать эту информацию, находясь где угодно.

– Если раньше доктора пользовались исключительно планшетами и смартфонами, то теперь в наших клиниках мы ввели мобильные проекторы, которые позволяют наглядно демонстрировать пациенту все его анализы и снимки прямо там, где он лежит, – говорит Манат Сейдуманов. – Мобильный проектор, подключаемый к Интернету через беспроводную сеть, прикладывается к любой поверхности, которая тут же становится сенсорным экраном, будь то стол или стена. И на этом экране отображается вся информация. Врач может продолжать надиктовывать историю болезни, разговаривая с пациентом.

По его словам, благодаря информационным системам в больнице добились снижения смертности, в том числе и за счет сокращения времени принятия решения и быстрой постановки диагноза в приемном покое. Врачи просто перестали терять время. Уменьшилось и среднее дооперационное пребывание больного.

Само лечение тоже идет быст­рее. Конечно, есть непривычные моменты. Например, врачи привыкли к кабинетной системе, теперь им приходится осмат­ривать больного всем вместе.

– Мы врачей вывели из кабинетов и посадили во фронт-офис. Теперь они встречают пациента. Когда едет скорая, ее приближение отображается на интерактивной карте. Она въезжает во двор больницы – и врачи уже ждут больного, – рассказывает доктор.

Новые технологии благо­творно сказываются и на менеджерах, а говоря в целом, нововведения можно назвать полезными и в плане соблюдения дисциплины. По всей больнице установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют в онлайн-режиме отслеживать все, что делается в отделениях. Действия медиков отображаются как на дисплеях, на персональных компьютерах, так и путем удаленного доступа в смартфонах.

#медицина #цифровизация #технологии #диагностика

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