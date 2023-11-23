Когда запустят новую ипотечную программу "9-20-25"

По словам премьера, сейчас условия программы прорабатываются, она будет запущена в ближайшее время, потребуется как минимум месяц

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Отвечая на вопросы журналистов после заседания Сената, премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о дальнейшей реализации государственных ипотечных программ в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Глава Кабмина подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем, особенно многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, является одним из основных приоритетов работы правительства.

«Мы реализуем такие программы, как “Бақытты Отбасы” (2-10-20) и “Шаңырақ” (5-10-20). За последние 3 года благодаря участию в них свои жилищные условия улучшили порядка 43 тысяч казахстанских семей. Мы и дальше продолжим их реализацию», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, еще одним востребованным продуктом является программа «7-20-25». Однако ввиду лимитов на финансирование, установленных Национальным банком, данная программа не позволяет покрыть имеющийся спрос населения.

В этой связи «Отбасы банк» и холдинг «Байтерек» начали разработку новой программы «9-20-25». При этом для ее реализации не будут использоваться бюджетные средства.