Коклюш выявлен у младенца в области Жетысу

В регионе с начала года зарегистрировали пять первичных случаев инфекций коклюш, передает Kazpravda.kz

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Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхат Чарапиев сообщил, что подтвержденный случай относится к неорганизованной группе до одного года, то есть ребенок не получал прививку АбКДС.

«В этом году в регионе выявлено 178 человек, состоявших в контакте с инфицированными. Проведено бактериологическое исследование, результаты были отрицательными», — сказал главный санврач региона.

В области Жетысу с начала года зарегистрировали пять первичных случаев инфекций коклюш, из них клинически подтвержден только у одного человека — это ребенок в возрасте до одного года.

«Коклюш вызывает осложнения часто у детей. В том числе: бактериальная пневмония, бронхит, плеврит, синусит, отит, разрыв барабанной перепонки, носовое кровотечение, судороги, повреждение головного мозга и задержка развития», — заметил спикер.

На сегодняшний день единственной и эффективной мерой профилактики инфекции коклюш является вакцинация, внесенная в обязательный календарь прививок. Ее делают на первом году жизни ребенка.