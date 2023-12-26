Количество зрителей в театрах увеличилось - Аида Балаева

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Казахстанские театры в этом году показали спектакли более 2 000 раз, передает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу МКИ.

Фото: МКИ

Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК представила результаты театральной сферы Казахстана в уходящем 2023 году.

«В прошедшем году республиканские театры осуществили удивительные 2167 показов спектаклей, включая 65 новых постановок. Это важный шаг в разнообразии культурной жизни нашей страны. Из них 32 постановки реализованы за счет средств республиканского бюджета, а еще 33 за счет театральных средств. 28 новых постановок созданы по произведениям отечественных авторов, а 37 — по произведениям зарубежных авторов», —  отметила Балаева.

Министр подчеркнула, что эти мероприятия посетили более 1 миллиона зрителей, что свидетельствует о высоком интересе общества к театральному искусству.

Аида Балаева также выразила благодарность за активное участие республиканских театров в международных и республиканских фестивалях, гастрольных турах и подчеркнула важность финансовой поддержки театральной деятельности.

«В 2023 году республиканские театры принимали активное участие в 27 международных и 11 республиканских фестивалях, в 31 гастрольном туре, в том числе 12 за рубежом и 19 по стране. Это важный вклад в развитие культурных связей и представление творческого потенциала Казахстана за рубежом», — подчеркнула Балаева.

Министр завершила свое выступление с обещанием продолжить развивать театральное искусство в Казахстане в следующем году, подчеркивая важность его роли в формировании культурного облика страны, добавили в ведомстве.

 

#культура #театр #спектакли #зрители

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