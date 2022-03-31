Хищения с колоссальным ущербом: завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank

Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Н.С. Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, России, Латвии и Чехии», – рассказали детали в ведомстве.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно о задержании бывших топ-менеджеров Delta Bank по подозрению в крупных хищениях.

АО "Delta Bank" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций с 3 ноября 2017 года. Решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка вступило в законную силу 25 апреля 2018 года.