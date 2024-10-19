Команда армейских дзюдоистов РК вошла в тройку сильнейших на ЧМ в Ташкенте

В борьбе за «бронзу» казахстанские дзюдоисты одолели соперников из Италии, передает Kazpravda.kz

Фото: ЦСКА МО РК

В Узбекистане завершился чемпионат мира CISM по дзюдо среди военнослужащих. В командном зачете дзюдоисты Центрального спортивного клуба армии министерства обороны РК вошли в тройку сильнейших и завоевали бронзовую медаль.

На татами в командном зачете казахстанские борцы с легкостью одолели сильнейших дзюдоистов из Франции, уступили команде из Южной Кореи, но вырвали победу у команд из Алжира и Испании. В борьбе за «бронзу» казахстанские дзюдоисты одолели соперников из Италии с разгромным счетом 4:1.

Отметим, что в личном первенстве в весовой категории до 60 кг чемпионом стал казахстанский дзюдоист ефрейтор Нұрқанат Серікбаев. Его соперником в финальной схватке был одноклубник – служащий Вооруженных сил РК Шерзод Давлатов. Бронзовыми призерами стали дзюдоисты, служащие Вооруженных сил РК Жанарыс Рахметқали (66 кг) и Бақытжан Абдурахманов (73 кг).

Среди женщин бронзовые медали завоевали служащие Вооруженных сил РК Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Екатерина Токарева (78 кг).

Специальной наградой «За волю к победе» организаторами чемпионата отмечен старший лейтенант Марат Байкамуров, выступающий в весовой категории до 100 кг.

«Это можно назвать историческим успехом армейской сборной. Спортсмены проявили характер, волю к победе и уверенно вошли в тройку лучших. Нам есть чем гордиться», - отметил председатель Центрального спортивного клуба армии подполковник Арман Абеуов.

Напомним, что чемпионат мира CISM по дзюдо среди военнослужащих впервые прошел в Ташкенте с 16 по 18 октября. В первенстве мира принимали участие около 300 военных дзюдоистов из 29 стран.