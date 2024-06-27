Команда Казахстана завоевала золото ЧА по фехтованию на шпаге
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Спортсмены РК выиграли у олимпийских чемпионов
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Кувейте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Успеха добились Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Руслан Курбанов.
По ходу турнира шпажисты прошли Катар, Кыргызстан, Гонконг. А в финале оказались сильнее олимпийских чемпионов из Японии, отметили в НОК.