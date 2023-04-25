Комбинат стоимостью более 1 млрд тенге вернули государству в Жанаозене

В Жанаозене доверительный управляющий ТОО "Тазалык-С" не торопился исполнять обязательства, в связи с чем предприятие вернули в коммунальную собственность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

По данным надзорного органа, ТОО "Тазалык-С" получило в доверительное управление государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов в 2019 году.

Как установлено прокуратурой г. Жанаозен, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб, - рассказали прокуроры.

По акту надзора прокуратуры, акиматом города Жанаозен подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд. Иск был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.

В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа, - резюмировала пресс-служба прокуратуры.