Комендант общежития оставила студентов с кредитами в Талдыкоргане

Расследование по делу коменданта студенческого общежития, подозреваемой в серии мошенничеств, завершают в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: Kazpravda.kz

Заявления по фактам мошенничеств начали поступать в полицию Талдыкоргана еще в октябре 2022 года.

По подозрению в их совершении стражи порядка задержали бывшего коменданта одного из студенческих общежитий.

Расследование уголовного дела при координации городской прокуратуры проводилось по пункту 4 части 3 уголовной статьи «Мошенничество».

Женщину подозревают в оформлении путем мошенничества товарно-денежных кредитов в трех банках и нескольких микрокредитных организациях по всей стране. Товары, взятые в виде принтеров, телевизоров, кондиционеров, мобильных телефонов и так далее, реализовывались.

«На сегодняшний день в уголовном деле фигурируют 18 потерпевших, основная часть из которых являются студентами. Причиненный ущерб составляет более 16 млн тенге. В ближайшее время будем готовить материалы для направления в суд», – сообщил заместитель начальника управления полиции Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.