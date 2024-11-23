Комфорт по высшему разряду

Новое здание демонстрирует пример современного подхода к созданию комфортных условий для военнослужащих. Просторные и уютные спальни, оснащенные эргономичной мебелью, тренажерные залы с современным оборудованием и комнаты отдыха – все это создает условия для полноценной подготовки и восстановления курсантов.

Особое внимание уделено функциональности и безопасности объекта. Все помещения оборудованы системами климат-контроля, а также новейшими средствами противопожарной защиты.

– Открытие казармы – еще один важный шаг на пути к улучшению условий службы и жизни военнослужащих. Новая инфраструктура не только повышает боеготовность, но и укрепляет моральный дух гвардейцев, – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Заместитель министра внутренних дел Ансаган Балтабеков подчеркнул, что инвестиции в военную инфраструктуру являются важной частью общей стратегии модернизации силовых структур.

Новая казарма стала не просто местом проживания для курсантов, но и пространством для полноценной учебы, отдыха и физической подготовки.