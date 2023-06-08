Комфортно людям и деньгам Статьи 8 июня 2023 г. 2:30 156 Марина Демченко В столице состоялась конференция «Astana Finance Days: на передовой финансового рынка». фото предоставлено организаторами С 2018 года это мероприятие служит важной платформой для нетворкинга и обсуждения актуальных вопросов, тенденций и возможностей общемировой и казахстанской финансовых систем. В нынешнем году конференция собрала порядка 3 тыс. участников из более чем 70 стран. Глава глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако заметила, что для инвесторов очень важно наличие стабильной и надежной финансовой инфраструктуры и хорошо регулируемого рынка капитала. Казахстан, по ее словам, добился значительного прогресса в данной сфере. По словам вице-министра национальной экономики РК Азамата Амрина, несмотря на кризисные ситуации, по итогам прошлого года Казахстан добился неплохих результатов. Наблюдается положительная динамика во всех отраслях. Наилучшие показатели достигнуты в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности. Одна из сессий была посвящена возможностям, созданным в МФЦА. О том, что они благоприятны, говорит количество компаний по управлению активами – с начала 2022 года их число увеличилось с шести до почти тридцати. Географически выгодное расположение центра, его близость к рынкам Центральной Азии с населением в 75 млн человек и суммарным ВВП 350 млрд долларов, а также особая юрисдикция служат идеальной площадкой для создания и ведения здесь успешного бизнеса. В ходе дискуссии спикеры обсудили проблемы и возможности инвестирования в приграничные и развивающиеся рынки, в рынки Центральной Азии, ЕАЭС, секторы и стратегии инвестирования, а также роль финансовых центров и регулирующих органов на таких рынках. Так, глава отдела развивающихся рынков Pictet Asset Management Алаин Нсиона Дефис подчеркнул: инвесторы всегда мониторят предсказуемость своих инвестиций. Принимая решение, они смотрят не только на темпы роста в стране, но и на устойчивость. – Что это означает? Рост должен быть социально инклюзивным, устойчивым с точки зрения долгового финансирования, – пояснил эксперт. Участники другой панельной сессии обсудили тенденции и вызовы крипторегулирования, поделились мнениями, отражающими общую картину, попытались взглянуть на будущее крипторынка. Капитализация крипторынка сейчас составляет 1,17 трлн долларов. Пока некоторые страны признают криптовалюты в качестве платежного средства, другие разрабатывают законы для регуляции быстрорастущего криптобизнеса. После краха криптовалютных бирж возросли требования к улучшению регулирования цифровых активов. В то время как Евросоюз и другие страны уже создали региональные правила, глобальные политики стали предметом критики за создание регулятивного вакуума в этой сфере. Вчера участники пилотного проекта по взаимодействию казахстанских банков второго уровня и криптобирж, зарегистрированных в МФЦА, поделились промежуточными итогами. Участниками проекта стали пять криптобирж и восемь казахстанских БВУ. В ходе обсуждения операционный директор Bitfinex Securities Джесси Кнутсон отметил лидирующие позиции нашей республики в регионе по развитию крипторынка и коммерческую жизнеспособность его регулирования. Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев уверен, что Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая так далеко ушла как в регулировании, так и в развитии крипторынка. Участники проекта подчеркнули большие перспективы развития индустрии. По словам директора криптобиржи Intebix Талгата Досанова, в Казахстане созданы все условия для развития криптоиндустрии со стороны Правительства и регулятора МФЦА. – Мы, как биржа, которая имеет опыт работы в Европе и Австралии, комфортно чувствуем себя в Казахстане. Интерес в мире к криптовалюте, которая стала мейнстримом, постоянно растет. Скорее всего, она станет более регулируемой. Останется меньше криптовалют, но они будут крепкими и сильными, станут частью финансовой системы, частью бизнеса. Когда люди смогут расплачиваться криптой в магазинах или ресторанах, как только она станет средством оплаты, дополнением к фиатным деньгам, она выйдет на новый уровень. В Казахстане для этого создаются все необходимые условия, – полагает Талгат Досанов. Что касается развития соответствующего рынка в нашей стране, то эксперт уверен: покупать крипту нужно только на лицензированных биржах. Сейчас много нелегальных криптообменников, серых схем и финансовых пирамид, которым нельзя доверять. Добавим также, что в рамках Astana Finance Days состоялись торжественное открытие международной торговой площадки ITS и запуск первых торгов. ITS – первая компания, получившая от Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА лицензию MTF (Multilateral Trading Facility) на оперирование многосторонней торговой площадкой. С ее помощью инвесторы из Казахстана будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок. #Астана #рынок #конференция #финансовый рынок