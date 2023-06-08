Комфортно людям и деньгам

С 2018 года это мероприятие служит важной платформой для нетворкинга и обсуждения актуаль­ных вопросов, тенденций и возможностей общемировой и казахстанской финансовых сис­тем. В нынешнем году конференция собрала порядка 3 тыс. участников из более чем 70 стран.

Глава глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако заметила, что для инвесторов очень важно наличие стабильной и надежной финансовой инфраструктуры и хорошо регулируемого рынка капитала. Казахстан, по ее словам, добился значительного прогресса в данной сфере.

По словам вице-министра нацио­нальной экономики РК Азамата Амрина, несмотря на кризисные ситуации, по итогам прошлого года Казахстан добился неплохих результатов. Наблюдается положительная динамика во всех отраслях. Наилучшие показатели достигнуты в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности.

Одна из сессий была посвящена возможностям, созданным в МФЦА. О том, что они благоприят­ны, говорит количество компаний по управлению активами – с начала 2022 года их чис­ло увеличилось с шести до почти тридцати. Географически выгодное расположение центра, его близость к рынкам Центральной Азии с населением в 75 млн человек и суммарным ВВП 350 млрд долларов, а также особая юрисдикция служат идеаль­ной площадкой для создания и ведения здесь успешного бизнеса.

В ходе дискуссии спикеры обсудили проблемы и возможности инвестирования в приграничные и развивающие­ся рынки, в рынки Цент­ральной Азии, ЕАЭС, секторы и стратегии инвести­рования, а также роль финансовых центров и регулирующих органов на таких рынках.

Так, глава отдела развивающихся рынков Pictet Asset Management Алаин Нсиона Дефис подчеркнул: инвесторы всегда мониторят предсказуемость своих инвестиций. Принимая решение, они смотрят не только на темпы роста в стране, но и на устойчивость.

– Что это означает? Рост должен быть социально инклюзивным, устойчивым с точки зрения долгового финансирования, – пояс­нил эксперт.

Участники другой панельной сессии обсудили тенденции и вызовы крипторегулирования, поделились мнениями, отражающими общую картину, попытались взглянуть на будущее крипторынка.

Капитализация крипторынка сейчас составляет 1,17 трлн долларов. Пока некоторые страны признают криптовалюты в качестве платежного средства, другие разрабатывают законы для регуляции быстрорастущего криптобизнеса.

После краха криптовалютных бирж возросли требования к улучшению регулирования цифровых активов. В то время как Евросоюз и другие страны уже создали региональные правила, глобальные политики стали предметом критики за создание регулятивного вакуума в этой сфере.

Вчера участники пилотного проекта по взаимодействию казах­станских банков второго уровня и криптобирж, зарегистрированных в МФЦА, поделились промежуточными итогами. Участниками проекта стали пять крипто­бирж и восемь казахстанских БВУ.

В ходе обсуждения операционный директор Bitfinex Securities Джесси Кнутсон отметил лидирующие позиции нашей респуб­лики в регионе по развитию крипторынка и коммерческую жизнеспособность его регулирования. Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев уверен, что Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая так далеко ушла как в регулировании, так и в развитии крипторынка.

Участники проекта подчерк­нули большие перспективы развития индустрии. По словам директора крипто­биржи Intebix Талгата Досанова, в Казахстане созданы все условия для развития криптоиндустрии со стороны Правительства и регулятора МФЦА.

– Мы, как биржа, которая имеет опыт работы в Европе и Австралии, комфортно чувствуем себя в Казахстане. Интерес в мире к криптовалюте, которая стала мейнстримом, постоянно растет. Скорее всего, она станет более регулируемой. Останется меньше криптовалют, но они будут крепкими и сильными, станут частью финансовой системы, частью бизнеса. Когда люди смогут расплачиваться криптой в магазинах или ресторанах, как только она станет средством оплаты, дополнением к фиатным деньгам, она выйдет на новый уровень. В Казахстане для этого создаются все необходимые условия, – полагает Талгат Досанов.

Что касается развития соответствующего рынка в нашей стране, то эксперт уверен: покупать крипту нужно только на лицензированных биржах. Сейчас много нелегальных крипто­обменников, серых схем и финансовых пирамид, которым нельзя доверять.

Добавим также, что в рамках Astana Finance Days состоялись торжественное открытие международной торговой площадки ITS и запуск первых торгов.

ITS – первая компания, получившая от Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА лицензию MTF (Multilateral Trading Facility) на оперирование многосторонней торговой площадкой. С ее помощью инвесторы из Казахстана будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок.