Комфортно людям и деньгам

Статьи
156
Марина Демченко

В столице состоялась конференция «Astana Finance Days: на передовой финансового рынка».

фото предоставлено организаторами

С 2018 года это мероприятие служит важной платформой для нетворкинга и обсуждения актуаль­ных вопросов, тенденций и возможностей общемировой и казахстанской финансовых сис­тем. В нынешнем году конференция собрала порядка 3 тыс. участников из более чем 70 стран.

Глава глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако заметила, что для инвесторов очень важно наличие стабильной и надежной финансовой инфраструктуры и хорошо регулируемого рынка капитала. Казахстан, по ее словам, добился значительного прогресса в данной сфере.

По словам вице-министра нацио­нальной экономики РК Азамата Амрина, несмотря на кризисные ситуации, по итогам прошлого года Казахстан добился неплохих результатов. Наблюдается положительная динамика во всех отраслях. Наилучшие показатели достигнуты в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности.

Одна из сессий была посвящена возможностям, созданным в МФЦА. О том, что они благоприят­ны, говорит количество компаний по управлению активами – с начала 2022 года их чис­ло увеличилось с шести до почти тридцати. Географически выгодное расположение центра, его близость к рынкам Центральной Азии с населением в 75 млн человек и суммарным ВВП 350 млрд долларов, а также особая юрисдикция служат идеаль­ной площадкой для создания и ведения здесь успешного бизнеса.

В ходе дискуссии спикеры обсудили проблемы и возможности инвестирования в приграничные и развивающие­ся рынки, в рынки Цент­ральной Азии, ЕАЭС, секторы и стратегии инвести­рования, а также роль финансовых центров и регулирующих органов на таких рынках.

Так, глава отдела развивающихся рынков Pictet Asset Management Алаин Нсиона Дефис подчеркнул: инвесторы всегда мониторят предсказуемость своих инвестиций. Принимая решение, они смотрят не только на темпы роста в стране, но и на устойчивость.

– Что это означает? Рост должен быть социально инклюзивным, устойчивым с точки зрения долгового финансирования, – пояс­нил эксперт.

Участники другой панельной сессии обсудили тенденции и вызовы крипторегулирования, поделились мнениями, отражающими общую картину, попытались взглянуть на будущее крипторынка.

Капитализация крипторынка сейчас составляет 1,17 трлн долларов. Пока некоторые страны признают криптовалюты в качестве платежного средства, другие разрабатывают законы для регуляции быстрорастущего криптобизнеса.

После краха криптовалютных бирж возросли требования к улучшению регулирования цифровых активов. В то время как Евросоюз и другие страны уже создали региональные правила, глобальные политики стали предметом критики за создание регулятивного вакуума в этой сфере.

Вчера участники пилотного проекта по взаимодействию казах­станских банков второго уровня и криптобирж, зарегистрированных в МФЦА, поделились промежуточными итогами. Участниками проекта стали пять крипто­бирж и восемь казахстанских БВУ.

В ходе обсуждения операционный директор Bitfinex Securities Джесси Кнутсон отметил лидирующие позиции нашей респуб­лики в регионе по развитию крипторынка и коммерческую жизнеспособность его регулирования. Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев уверен, что Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая так далеко ушла как в регулировании, так и в развитии крипторынка.

Участники проекта подчерк­нули большие перспективы развития индустрии. По словам директора крипто­биржи Intebix Талгата Досанова, в Казахстане созданы все условия для развития криптоиндустрии со стороны Правительства и регулятора МФЦА.

– Мы, как биржа, которая имеет опыт работы в Европе и Австралии, комфортно чувствуем себя в Казахстане. Интерес в мире к криптовалюте, которая стала мейнстримом, постоянно растет. Скорее всего, она станет более регулируемой. Останется меньше криптовалют, но они будут крепкими и сильными, станут частью финансовой системы, частью бизнеса. Когда люди смогут расплачиваться криптой в магазинах или ресторанах, как только она станет средством оплаты, дополнением к фиатным деньгам, она выйдет на новый уровень. В Казахстане для этого создаются все необходимые условия, – полагает Талгат Досанов.

Что касается развития соответствующего рынка в нашей стране, то эксперт уверен: покупать крипту нужно только на лицензированных биржах. Сейчас много нелегальных крипто­обменников, серых схем и финансовых пирамид, которым нельзя доверять.

Добавим также, что в рамках Astana Finance Days состоялись торжественное открытие международной торговой площадки ITS и запуск первых торгов.

ITS – первая компания, получившая от Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА лицензию MTF (Multilateral Trading Facility) на оперирование многосторонней торговой площадкой. С ее помощью инвесторы из Казахстана будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок.

#Астана #рынок #конференция #финансовый рынок

Популярное

Все
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев.
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все более труднодостижимой на фоне сохранения внутренних проинфляционных факторов
Сегодня в Астане начинается первый Astana International Forum
В поисках старины глубокой
Иссушающая жажда
Сделать мир лучше
Комфортно людям и деньгам
Мода на этнику
Барс Диего агитирует за ЗОЖ
До второго чтения
Искры страсти
Закон Республики Казахстан
У нас нет другой планеты
Распоряжение Главы государства
Солнечный удар
По заказу родителей, по желанию детей
Скучать не придется!
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек
Как столица готовится к празднованию Дня государственных символов (фото)
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
Банк и кредит. Как бы басня
На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны
Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Дело о спецЦОНах передано в суд
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

Читайте также

До второго чтения
В поисках старины глубокой
Сделать мир лучше
Время «разбивать» камни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]