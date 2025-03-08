Комфортные школы: аким области Абай раскритиковал чересчур ретивых строителей

Образование
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Сдача в эксплуатацию учебных заведений в Семее снова затягивается, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Берик Уали ознакомился со строительными работами двух школ в Семее, возводимых в рамках пилотной программы «Комфортная школа».

Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Карагайлы завершено, однако объект еще не передан на баланс местных исполнительных органов. Планируется, что учебный процесс начнется с четвертой четверти текущего учебного года. Представители заказчика – АО «Samruk Kazyna Construction» – сообщили акиму области, что не могут ввести школу в эксплуатацию из-за отсутствия телефонной связи.

Глава региона также осмотрел строительство школы на 600 мест в поселке Водный, также возводимой в рамках пилотной национальной программы. Этот объект также еще не передан на баланс местных исполнительных органов из-за отсутствия электросетей.

Аким области поручил руководителю управления строительства взять под строгий контроль завершение строительства двух школ и еженедельно докладывать о ситуации.

«Вы прекрасно знаете, что и в микрорайоне Карагайлы, и в поселке Водный не хватает школ. Ученики вынуждены ездить в школы, которые находятся в других районах. А перед Астаной отчитались, что строительство школ завершено, все хорошо. Теперь же говорите, что сроки могут снова затянуться. Жители с нетерпением ждут открытия школ. Что мы скажем людям? Все эти моменты можно было предусмотреть заранее, чтобы сдать объекты в срок. То есть работа не была спланирована должным образом. Завершите оставшиеся работы как можно скорее и введите школы в эксплуатацию. Этот вопрос я беру на личный контроль, после чего будут приняты соответствующие решения», – сказал глава региона.

#область Абай #Семей #критика #Берик Уали #комфортные школы

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