Комфортные школы хотят построить в Казахстане

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства рассказал, чем комфортные школы будут отличаться от нынешних.

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С 2023 по 2025 годы в Казахстане планируют построить школы на 842 тыс. ученических мест. На эти цели предусмотрено 2,6 трлн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Проект «Комфортная школа» по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Он направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

1) строительство школ в рамках ГЧП;

2) выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;

3) целевое строительство школ через единого оператора.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в комфортных школах учащиеся начальных и старших классов будут заниматься в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке будут предусмотрены свои учебные классы, туалеты и спортзалы.

Предусмотрена также установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей для обеспечения безопасности детей. Также будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Для удобства школьников будут предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды. Это позволит решить проблемы «тяжелых» школьных рюкзаков.

«Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, а в кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников. В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно поключенные к интернету», - заверил министр.

Рассказал он и о том, как будет решаться кадровый вопрос. В целом, по его данным, для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тыс. педагогов.

«Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым, выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется. Нет необходимости в дополнительной подготовке педагогов.

Для нас важно не количество учителей, а повышение качества подготовки и уровня их квалификации. В этом направлении нами совместно с Министерством науки и высшего образования проводится системная работа по аккредитации стандартов педагогических программ и подготовки кадров», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.