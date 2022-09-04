Комиссия в Костанайской области подсчитывает ущерб от пожара

В Костанайской области на 18:00 часов производится тушение в 2 населенных пунктах (Аманкарагай, Озерное), вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны: 5 очагов в районе села Баганалы (кромка 15 км), 2 очага в районе села Лесное (кромка 5 км), 1 очаг в селе Аманкарагай (кромка 2 км), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Пожар тушат 1 475 человек, 193 единицы техники, 7 воздушных судов (4 вертолета МЧС, самолет АН-2 КазАвиаЛесохраны, 2 вертолета Министерства обороны) и 5 пожарных поездов.

С начала тушения пожара вертолеты произвели 93 сброса воды.

На данный момент в готовности находятся 3 воздушных судна с водосливными устройствами Минобороны РК в Нур-Султане.

На 15:00 часов 4 сентября из-за сильного ветра создалась угроза населенному пункту Лесное. В связи с чем произведена частичная передислокация сил и средств МВД, Минобороны и воинской части МЧС из населенных пунктов Аманкарагай и Озерное.

На горячую линию поступило 30 звонков информационного характера. Также 2 психолога ДЧС Костанайской области, 3 психолога Департамента полиции региона и 3 психолога ТОО «Сарыарка Автопром» оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 41 человеку и групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Разработаны и подписаны протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Комиссия местных исполнительных органов проводит подсчет нанесенного ущерба населению.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

В тушении пожаров задействованы 1 332 человека, 159 единиц техники, 5 воздушных судов и 5 пожарных поездов.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.