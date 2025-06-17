Коммерческие документы на $24 млрд подписал Казахстан с крупными китайскими компаниями

Сельское хозяйство,Экономика
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В рамках Второго форума индустриального и инвестиционного сотрудничества «Центральная Азия – Китай» между Казахстаном и крупными китайскими компаниями КНР подписано 58 коммерческих документов на сумму свыше 24 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ РК

Так, с участием вице-министра сельского хозяйства  Ермека Кенжеханулы было подписано соглашение об инвестициях по проекту китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. Сумма инвестиций составляет $320 млн.

Это один из крупнейших проектов в агропромышленном секторе Казахстана, который позволит перерабатывать до 1 млн тонн кукурузы в год и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая лизин и аминокислоты. Помимо создания 1500 рабочих мест, проект открывает стабильный рынок сбыта для фермеров региона: уже заключены оффтейк-контракты на поставку 300 тысяч тонн кукурузы в 2025 году.

Xinjiang Lihua Group Co., Ltd. реализует в Казахстане проект по созданию полного хлопкового кластера в Туркестанской области стоимостью 420 млн долларов. Инициатива охватывает весь цикл — от выращивания хлопка до его глубокой переработки и производства готовой текстильной продукции.

Проект ориентирован на импортозамещение, экспорт и развитие лёгкой промышленности. Также предполагается создание большого количества рабочих мест в сельских районах и заключение контрактов с местными аграриями. В рамках проекта запланировано строительство десяти предприятий с созданием свыше 4 тыс. рабочих мест.

Dalian Hesheng Holdings вложит 650 млн долларов в строительство комплекса по глубокой переработке зерна в Акмолинской области. Производство будет ориентировано на выпуск клейковины, крахмалов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также предполагает заключение долгосрочных контрактов с отечественными аграриями.

Проект окажет значительное влияние на развитие агропереработки, экспортный потенциал и продовольственную безопасность.
Комитет по инвестициям МИД РК подписал инвестиционый контракт с китайской компанией Qingdao Wanlin Food Corpotarion, которая планирует построить завод по дегидрации лука и глубокой переработке овощей. Объём инвестиций составит 89 млн. долларов.

Производство будет ориентировано на экспорт в Китай, США и Европу. Компания уже наладила взаимодействие с местными аграриями для закупки сырья, а на предприятии планируется создать около 300 рабочих мест.

#Китай #экономика #соглашения

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