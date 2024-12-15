Коммунальные монополисты оштрафованы на 418 млн тенге

Общество
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С 1 января 2024 года система управления рисками осуществляет назначение проверок без участия человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ranking.kz

Фото: https://www.shutterstock.com/ Источник: https://ranking.kz/reviews/industries/zaschita-prav-potrebiteley-kommunalnyh-uslug-monopolisty-oshtrafovany-na-418-millionov-tenge.html

Защита прав потребителей в сфере коммунальных услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий (СЕМ), имеет критически важное значение для обеспечения справедливости, качества и доступности этих сервисов для граждан. Процесс включает в себя борьбу с нарушениями и недобросовестными практиками и гарантирует, что интересы казахстанцев, особенно в таком социально чувствительном вопросе, как коммунальные блага, всегда будут в центре внимания.

Регулируют и контролируют работу СЕМ, а также защищают права потребителей в сфере коммунальных услуг Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК и его местные подразделения. Работа КРЕМ МНЭ РК включает в себя проведение проверок — как плановых, так и внеплановых.

Так, за восемь месяцев 2024 года КРЕМ МНЭ РК и его подразделения провели 11 плановых проверок с посещением, а также 145 внеплановых проверок в отношении СЕМ (на 20,8% больше, чем годом ранее), в результате которых было выявлено 109 нарушений (плюс 38%).

В рамках контроля КРЕМ МНЭ РК выдал 109 предписаний об устранении нарушений (плюс 62,7% за год), 64 из которых уже исполнены, а остальные находятся на стадии обжалования.

В отношении СЕМ было возбуждено 180 административных дел, а общая сумма наложенных штрафов составила 418,3 млн тг, из которых в доход государства уже взыскано 153,3 млн тг.

Для справки: в аналогичном периоде 2023 года количество внеплановых проверок составляло 120, было выявлено 79 нарушений, вынесено 67 предписаний, из которых 44 — исполнены.

Напомним: в КРЕМ МНЭ РК граждане обращаются по вопросам индивидуальных приборов учёта, тарифов на электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, дифференцированных тарифов на коммунальные услуги, заключения договоров и выдачи технических условий, и прочего.

Важно отметить: мы уже писали об автоматизации и цифровизации всех процессов под контролем КРЕМ МНЭ РК, и в этом вопросе подходы также цифровизированы и обновлены. Так, в текущем году была внедрена автоматизированная система управления рисками (СУР) в области естественных монополий, которая позволяет автоматизировать процессы государственного контроля и надзора. СУР снижает вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций путём классификации СЕМ по уровням риска для дальнейшего контроля.

С 1 января 2024 года СУР осуществляет назначение проверок без участия человека. Кроме того, в июне текущего года была проведена интеграция базы «Монополист» (о ней мы тоже уже писали) с информационно-аналитической системой Smart Data Ukimet (SDU). При формировании списков для профилактического контроля SDU автоматически собирает данные о неисполнении требований законодательства о естественных монополиях из интегрированных информационных систем. Далее СЕМ распределяются по категориям риска, а затем получают уведомления о предстоящем контроле.

Такая автоматизация процессов гарантирует более полный и персонализированный контроль над монополистами и своевременную защиту прав потребителей.

#монополисты #штраф #коммунальные услуги

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