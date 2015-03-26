Технологии
Компания Google запатентовала внешние подушки безопасности для пешеходов
Компания Google решила оснастить свои беспилотные автомобили подушками безопасности, предназначенными для защиты пешеходов. IT-гигант оформил патент на аэрбеги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Как пишут информагентства, компания предлагает встроить подушки безопасности в передний бампер или в дверные панели машины. Подушки должны срабатывать при помощи специальных датчиков, которые реагируют на столкновение с каким-либо объектом.

Следует отметить, что классические подушки безопасности не могут защитить пешехода, так как они попросту оттолкнут его в обратном направлении. Для решения этой проблемы инженеры Google предлагают применять для создания подушек особый эластично-вязкий материал, который не оттолкнет человека, а просто смягчит его столкновение с машиной.

Google – не первая компания, которая предложила идею создания подушек безопасности для защиты пешеходов. Ранее свои достижения в этой сфере демонстрировала компания Volvo. Но в отличие от аэрбегов от Google шведский аналог способен защитить только голову человека, а не все тело.

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