Компания Маска может построить трансатлантический туннель за 20 млрд долларов

Наука
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Издание The Metro сообщило о заманчивой идее по созданию трансатлантического туннеля стоимостью 20 триллионов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © Shutterstock

Он позволит добраться из Нью-Йорка в Лондон за 54 минуты. Перелет между этими городами сегодня занимает примерно восемь часов.

Технологический магнат Илон Маск отреагировал на новость The Metro и заявил, что его компания The Boring Company сможет построить такой туннель в 1000 раз дешевле. То есть примерно за 20 миллиардов долларов.

Напомним, Маск основал The Boring Company в 2016 году для реализации некоторых из этих инфраструктурных проектов, а в 2022-м объявил о предложении построить туннель для Tesla, чтобы ездить под землей и объезжать пробки в Майами. Однако этот и другие подобные проекты, предложенные для Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, не получили дальнейшего развития.

#наука #Илон Маск #трансатлантический туннель

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