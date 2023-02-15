Компенсация по тенговым депозитам: когда и куда поступят деньги

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) рекомендует вкладчикам проверить наличие действующего текущего счета для зачисления 10-процентной компенсации (премии) на тенговые депозиты и при необходимости открыть его, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

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Банки завершили прием заявлений на выплату компенсации 10 февраля 2023 года. Премию в 10% вкладчику выплатит банк, в котором открыт депозит.

«Премия по тенговым депозитам будет перечислена на текущие банковские счета вкладчиков. Что касается депозиторов Отбасы банка, то им 10-процентную премию перечислят на сберегательные счета», – проинформировали в КФГД.

Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года. В этот же день завершится Программа защиты тенговых вкладов. Соответственно, вкладчик имеет право с 24 февраля 2023 года частично или полностью снимать средства с компенсируемого вклада, пояснили в фонде.

Напомним, что премию начислят на минимальную сумму, которая находилась на счету с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года, но не более 2 млн тенге. Сроки, условия, порядок выплаты компенсации по депозитам прописаны в правилах программы.

Более подробную информацию можно узнать в банках, где размещен депозит, либо направив вопросы на почту info@kdif.kz, в Telegram-чат @kdif_ask, или обратившись в колл-центр КФГД по бесплатному номеру 1460.

Напомним, Национальный банк совместно с Правительством РК реализовывает программу защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) в размере 10% по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.