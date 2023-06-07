Комплексный аудит ждет все филиалы Фонда соцмедстрахования

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«Хочу проинформировать вас, что ВАП в конце текущего по поручению главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений, всех 20 подразделений Фонда социального медицинского страхования. Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить нам перечень наиболее актуальных, на ваш взгляд, вопросов, которые необходимо охватить в ходе этого аудита», – сказала Годунова.

По ее словам, отчет об итогах аудита будет представлен в следующем году.

«В июне 2024 года мы сможем доложить итоги, если Мажилис примет такое решение, то в установленном Конституцией порядке в рамках ежегодного тематического отчета», – добавила глава ВАП.