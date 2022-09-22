Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика , Технологии
Комплексный план развития машиностроительной отрасли примет Правительство РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в пленарном заседании юбилейного X Форума машиностроителей Казахстана, прошедшего в рамках II Международной специализированной выставки по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Открывая форум, Премьер-министр зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Уважаемые участники Форума! Поздравляю вас с началом работы юбилейного Х Форума машиностроителей Казахстана! Это авторитетная диалоговая площадка, которая объединяет представителей государства и бизнеса для поиска новых подходов к развитию отрасли.

В нашей стране созданы условия для поддержки обрабатывающей промышленности и машиностроения. В результате казахстанские компании освоили производство новых видов продукции, таких как грузовые и пассажирские вагоны, автомобили, автобусы, электровозы и трансформаторы.

Начата реализация Программы по развитию экспортоориентированных производств и поддержке местных товаропроизводителей. Принят Закон «О промышленной политике», определены основные приоритеты и вектор развития отрасли. Реализация закона повысит доступность сырья для наших обрабатывающих предприятий. Отрадно, что отечественные машиностроители выходят и на внешние рынки – объем экспорта уже достиг двух миллиардов долларов.

Убежден, что реализация потенциала отрасли в полной мере позволит повысить экономический рост, технологический прогресс страны и внести вклад в социальное развитие. Желаю всем успехов и новых достижений!», — говорится в тексте приветствия Президента РК.

В свою очередь Алихан Смаилов подчеркнул, что отечественное машиностроение вносит весомый вклад в стабильное экономическое развитие республики. Так, за годы индустриализации объемы производства в машиностроении увеличились в 6 раз и составили 2,3 трлн тенге в 2021 году. Рост отрасли за последние 3 года в среднем составил 20%.

«В нынешних реалиях Правительство продолжает политику, направленную на поддержку отечественных производителей. Это обеспечение доступными исходными материалами и финансированием, сокращение импортозависимости, модернизация действующих и создание новых производств», — сказал Премьер, добавив, что Правительство готово к открытому диалогу и совместной работе с бизнесом.

В рамках пленарного заседания Алихан Смаилов принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой высказал свое мнение о ситуации с импортом машиностроительной продукции и релокации иностранных компаний в Казахстан.

«У нас импорт сегодня значительно превышает экспорт. Эту ситуацию нужно развернуть в обратную сторону. Для решения данного вопроса требуются системные и комплексные меры. Настало время подумать над разработкой и принятием программного документа – Комплексного плана развития машиностроительной отрасли. Потому что только долгосрочный подход позволит добиться серьезных результатов в этом направлении», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также ознакомился с экспозицией выставки «Kazakhstan Machinery Fair», на которой свою продукцию и технологии представили более 240 компаний из 17 стран: Казахстана, Австрии, Беларуси, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, России, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Ирана.

Кроме того, Алихан Смаилов провел встречу с председателем Турецкой федерации машиностроения «MAKFED» Аднаном Далгакираном, в ходе которой призвал турецкие компании активно инвестировать и открывать свои производства в Казахстане.

«Наша страна заинтересована в реализации совместных проектов в сфере машиностроения с опытными турецкими компаниями», — отметил Премьер-министр.

 

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