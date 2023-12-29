Кому присуждена госстипендия в области культуры в 2023 году – распоряжение президента
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Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году
1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2023 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Астана, Акорда, 29 декабря 2023 года
№ 104