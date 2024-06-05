Кому введут запрет на азартные игры и при чем тут «энергетики»? – закон

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Ельнур Бейсенбаев, законом определен список лиц, которые ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год - это совсем мало. Многие по истечению срока ограничения продолжают активно играть.

«Главное, досрочно прекратить самозапрет будет невозможно. Да, могут сказать, что мы ограничиваем права игроманов, но на самом деле это излюбленный аргумент лоббистов. Если человек захочет сыграть и не сможет, то это уже его ответственность, так как при подписании самоограничения он самостоятельно принял на себя все законные обязательства», - сказал депутат.

Одной из важных норм депутат назвал ограничение лиц, включенных в Единый реестр должников. Это порядка 3,5 миллионов человек.

«Мы считаем, что они являются потенциальными клиентами букмекерских контор и казино. Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение», - пояснил Бейсенбаев.

Также принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года.

«Граждане, зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь. Кроме того, по данным АФМ, сегодня более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры. Не исключено, что эти подростки делают ставки, одурманенные энергетиками. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик», - пояснил мажилисмен.

Установлен порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и введено консультативное наблюдение игроманов без постановки на динамический учет, то есть с сохранением медицинской тайны и предусмотрен запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр. Кроме того, максимально ограничена реклама букмекерских контор и казино.

«Здесь бы хотел предупредить блогеров, инфльюенсеров социальных сетей, что рекламировать и продвигать букмекерские конторы теперь незаконно. Предусмотрены штрафы от 200 тысяч тенге», - добавил Бейсенбаев.

Также установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до 2-х лет.