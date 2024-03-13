Конец карьере

Совет по этике Карагандинской области на очередном заседании вынес рекомендацию освободить Кайрата Кусаинова от долж­ности акима поселка Габидена Мустафина. Причина – нарушение норм Этического кодекса госслужащих. Документ передали в аппарат акимата Бухар-жыраус­кого района. В итоге был издан приказ об увольнении дискредитировавшего госслужбу чиновника с 7 марта нынешнего года.

Причиной столь строгого наказания послужил инцидент, который произошел месяц назад. Третьего февраля, ночью, в поселке Кушокы сотрудники дорожной полиции остановили служебный автомобиль с акиматовскими госномерами. За рулем сидел 55-летний сельский глава Кайрат Кусаинов, причем он был сильно навеселе. Полицейские почувствовали характерный запах и отправили чиновника на медицинское освидетельствование. Экспертиза констатировала: алкогольное опьянение средней степени.

На нарушителя составили административный протокол и передали дело в суд. Во время заседания аким свою вину признал и просил смягчить наказание. Он рассказал, что в день происшествия отмечал радостное событие: его пожилую мать выписали из больницы пос­ле сложной операции. Когда застолье закончилось, чиновник сел в служебную машину и стал развозить гостей по домам.

В итоге суд № 2 Бухар-жырауского райо­на признал госслужащего виновным в нарушении статьи 608 КоАП РК «Управление транспорт­ным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ему дали 15 суток ареста и лишили водительских прав на семь лет.

В Этическом кодексе госслужащих сказано, что чиновники даже во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм и не допускать случаев антиобщественного поведения. Кайрат Кусаинов эту норму нарушил, и его дело вынесли на рассмот­рение Совета по этике. В итоге аким понес не только административное, но и дисциплинарное наказание.

Надо сказать, что Кайрат Кусаинов и раньше не был законопослушным граж­данином. В 2018 году за вож­дение служебной машины в нетрезвом виде у него отобрали водительское удостоверение на три года. В 2020-м чиновник погорел на том, что сел за руль, не имея права управлять автомобилем. Суд оштрафовал его на 139 тыс. тенге. А в августе прошлого года, разъезжая по центру Караганды на автомобиле марки Kia, Кайрат Кусаинов врезался в автобус. В результате суд оштрафовал его на 48 тыс. тенге.