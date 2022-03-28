Военные действия на территории Украины продолжаются уже больше месяца, и примерно столько же идут переговоры сторон о прекращении огня, не приводящие к существенным результатам. А в это время Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы.

МЕСЯЦ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Более 10 млн жителей Украи­ны, по данным ООН, стали беженцами или вынужденными переселенцами в результате военных действий, которые начала российская армия на территории страны 24 февраля. Из-за вооруженных столкновений и обстрелов в городах разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Жители вынуждены проводить часы в очередях за гуманитарной помощью, скрываться в подвалах и бомбоубежищах.

Нарушена работа системы здравоохранения. По информации Всемирной организации здравоохранения, многие украинские больницы перепрофилированы для оказания помощи раненым. Медработники или были вынуждены эвакуироваться или не имеют возможнос­ти добраться до работы. Около тысячи больниц находятся вблизи мест боевых действий. Последствие этого – ограниченный доступ к лекарствам и медуслугам, а лечение хронических заболеваний в стране практически прекращено.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), каждый третий вынужденный переселенец в Украине страдает тем или иным хроническим заболеванием. За месяц военные действия привели к перемещению 4,3 млн детей – более половины детского населения страны, которое, по оценкам международных организаций, составляет 7,5 млн человек. При этом более 1,8 млн детей перевезены в соседние страны, 2,5 млн детей являются внутренне перемещенными на территории Украины.

Постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)­ в Украине Дафина Герчева в интервью «Новостям ООН» заявила, что мир является свидетелем величайшей гуманитарной катастрофы со времен окончания Второй мировой войны.

– В той или иной степени пострадали 12 миллионов украинцев, то есть почти четверть населения страны, миллионы людей живут без электричества, испытывают острую нехватку продовольствия и медикаментов, – сказала Дафина Герчева. – Если конфликт продлится еще несколько месяцев, 15 миллио­нов украинцев окажутся за чертой бедности.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проходят заседания чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередное обсуждение состоя­лось 24 марта, была принята резолюция по гуманитарной ситуации в Украине. За документ проголосовали 140 государств, 5 выступили против и 38 – воздержались.

Резолюция требует немедленно прекратить военные действия в Украине. Авторы документа также потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан и гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

При этом учреждения системы ООН расширяют гуманитарные операции в Украине и в соседних с ней странах. Всемирная организация здравоохранения открыла оперативный центр в польском городе Жешуве, через который налажена доставка предметов медицинского назначения. В медучреждения разных городов Украины уже доставлено более 100 тонн медикаментов и оборудования. Сейчас на пути во Львов препараты и предметы медицинского назначения общим весом весом 108 тонн. Планируется также отправка еще одной партии груза с лекарствами от хронических заболеваний, педиатрическими препаратами и средствами для переливания крови.

С начала военных действий, по данным ООН, организация «Всемирная продовольственная программа» доставила 644 тонны продовольствия для 520 тыс. пострадавших в Киеве и Харькове. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)­ направил медикаменты в 49 больниц в 9 областях и крупных городах, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. Они рассчитаны для оказания медицинской помощи 400 тыс. матерей и детей, в том числе новорожденных.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) отправил в Украину более 13 тонн средств, предназначенных для защиты репродуктивного здоровья, и оборудование для родильных домов.

ПОМОЩЬ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Казахстанцы продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Украины, пострадавших от боевых действий. В посольство в Нур-Султане на улице Жылыой, 12, продолжают приходить люди с пакетами продуктов, подгузниками и детскими молочными смесями. Приносят одежду и одеяла, сшитые своими руками, закупают медикаменты, предметы гигиены и корм для домашних питомцев, которые тоже оказались в тяжелой ситуации в Украине. Помощь также принимают волонтерские организации в Алматы и в регионах, затем доставляют ее в столицу или в Алматы, а оттуда груз авиарейсами или по земле доставляют к границам Украины. Идет сбор средств на специальном счете посольства Украины в Казахстане.

В дни Наурыза казахстанские художники огранизовали в Алматы благотворительную выставку-распродажу своих работ. Все вырученные средства были направлены в посольство Украи­ны для оказания помощи.

Как отмечают эксперты, впервые в истории страны гуманитарную помощь массово оказывает население, а не только государственные структуры. Оказалось, что с этим связаны некоторые трудности, в частнос­ти оформ­ление гуманитарных грузов.

Из посольства Украины в РК гуманитарный груз доставляется по земле через несколько стран, первые две фуры выехали из Нур-Султана 11 марта. Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Петр Врублевский сообщал, что для доставки собранных казахстан­цами продуктов, предметов первой неободимости и одежды будут задействованы украинские большегрузы, прибывшие в Казахстан до начала военных действий в Украине. Кроме того, достигнута договоренность о доставке гуманитарной помощи авиарейсами, которые отправляются за эвакуированными казахстанцами в польский город Катовице. Там уже сформирован хаб для гуманитарных грузов.

Помимо помощи, собранной неравнодушными казахстанцами, оказывается поддержка и по официальным каналам. В начале марта по решению Комиссии по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК была сформирована и направлена в Украину партия медицинских препаратов на сумму порядка 2,2 млн долларов. Гуманитарный груз общим весом в 82 тонны несколькими авиарейсами доставлен к границам Украины через ряд соседних с ней государств, с которыми Правительством Казахстана достигнуты соответствующие договоренности.

Тем временем казахстанские дипломаты, работающие в Украине, продолжают помогать нашим соотечественникам эвакуироваться на родину. Из-за ухудшения ситуации в Киеве сотрудники посольства временно передислоцированы во Львов. Там в здании консульства собирают всех казахстанцев, желаю­щих эвакуироваться. Оттуда их доставляют автобусами к границе Польши и по «зеленому коридору» без виз и ПЦР-тестов отправляют в город Катовице.

Уже шестой репатриационный рейс с казахстанскими граж­данами на борту вылетел из аэропорта Катовице 16 марта в 15.45 по времени Нур-Султана. Самолет с 14 пассажирами на борту приземлился в Алматы. Всего, по данным на 16 марта, из Украины было вывезено 836 человек, обратившихся за помощью в диппредставительства Казахстана. Из них 690 человек вернулись в Казах­стан репатриа­ционными самолетами.

По информации посольства Казахстана в Украине, 24 марта 2022 года из Львова до границы Польши отправлено 16 человек, из них трое детей. Следую­щий репатриационный рейс из Катовице был запланирован первоначально на 25 марта, но пока официальной информации об отправке этого борта не поступало.

ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ К МИРУ

Переговорный процесс по мирному урегулированию воо­руженного конфликта в Украине, начатый 28 февраля, до сих пор не привел к значимым результатам. Три раунда прошли на территории Беларуси, затем 10 марта состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в рамках дипломатического форума в турецкой Анталье. Далее переговорный процесс продолжился в формате видео­конференций.

Российская сторона настаи­вает на отказе Украины от вступления в НАТО, на демилитаризации и военном нейт­ралитете страны по шведской или австрийской модели. Украина требует, преж­де всего, прекращения военных действий и вывода российских войск со своей территории. Пока стороны не смогли договориться о прекращении огня. Максимальным достижением стала договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и временном режиме тишины в период действия указанных коридоров.

– С момента начала военных действий между Россией и Украиной прошло больше четырех недель, однако точки перелома в военных действиях так и не наступило, – отмечает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик. – Очевидно, что ни Москва, ни Киев пока не готовы отказаться от боевых столкновений. В подобной обстановке результативность стартовавшего при посредничестве Беларуси переговорного процесса остается под вопросом.

По мнению эксперта, достижению мирного урегулирования конфликта препятствует целый ряд обстоятельств.

Для каждой из сторон на карту поставлена не только победа на поле боя. Москва отчетливо дает понять, что финальной частью происходящего должно стать заключение нового соглашения о гарантиях безопаснос­ти со странами НАТО. При этом нейтральный статус Украины будет лишь его частью.

В свою очередь Киев рассчитывает не только решить проб­лему ДНР и ЛНР и обеспечить возвращение Крыма, но и гарантировать себе место в рядах стран-членов ЕС. Так, большинством голосов Европейский Парламент уже поддержал заявку Киева на членство в ЕС и принял резолюцию, в которой рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата.

– Здесь нужно отметить, что по мере интенсификации переговорного процесса все чаще стала звучать идея заключения нового международного договора, который бы заменил Будапештский меморандум и гарантировал бы безопасность Украины от лица США, Турции и государств-соседей, – подчеркнула эксперт ИМЭП. – Подобная риторика может означать готовность Киева отказаться от намерения вступить в НАТО в обмен на особый статус безопасности.

Однако жесткость переговорных позиций сторон, по мнению эксперта, приводит к взаимоисключающим требованиям. Единственной точкой соприкосновения интересов сторон является диалог по организации гуманитарных коридоров и обмену военнопленными. Но на сегодняшний момент удалось организовать только два обмена пленными между Россией и Украиной.

– В текущей ситуации вопрос оказания гуманитарной помощи особенно актуален, – считает Лидия Пархомчик. – Очевидно, что после завершения боевых действий потребуются значительные финансовые ресурсы на экономическое восстановление Украины. О намерении создать фонд солидарности с Украиной, средства в который будут привлекаться на восстановление страны, уже заявили страны ЕС. Однако перейти к решению данной задачи станет возможно только после окончания «горячей» фазы российско-украинского конфликта.