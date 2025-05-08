Конклав не избрал нового папу в первом туре

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Vatican Media

Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должны избрать нового папу римского, в ходе первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым.

Объявления пришлось ждать на два часа дольше запланированного.

Перед тем как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники конклава поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами папы римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов участников конклава.

Известия об итогах первого тура голосования, который начался после 17:45 (12:45 времени Астаны) и продлился несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек, согласно сообщению портала Vatican News. Скрасить время им помогали чайки, которые то и дело оказывались на кадрах трансляции возле заветной трубы.

Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь.

В четверг и последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня, после которых при неудачном их исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10:30 или 17:30 по местному времени, как и спустя два часа — при победе на втором и четвертом.

В четверг кардиналы позавтракают рано утром, после чего отслужат мессу и снова приступят к голосованию.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

#Ватикан #конклав

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