Юношеская Олимпиада - 2024: конькобежцев из Казахстана дисквалифицировали

Сборная Казахстана по конькобежному спорту не прошла в финал смешанной эстафеты на зимних юношеских Олимпийских играх-2024, проходящих в Канвоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz

Фото: sports.kz

В полуфинальном забеге казахстанцы были дисквалифицированы, упустив финал, куда прошли четыре команды из Нидерландов, Южной Кореи, Китая и Японии.

Кристина Шумекова и Руслан Жанадилов, представлявшие Казахстан в этих соревнованиях, допустили ошибку.

В итоге, золото смешанной эстафеты выиграл Китай с результатом 3:11.74. Второе место заняла Южная Корея (3:11.78), а третье – Нидерланды (3:12.10).

Напомним, в копилке Казахстана две медали юношеской Олимпиады-2024: золото завоевал Илья Мизерных в прыжках на лыжах с трамплина, а бронзовую медаль взяла Полина Омельчук в шорт-треке на 1000 метрах.