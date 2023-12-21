Конкурс будущих инженеров

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Наталия Портнягина

В Уральске на выставке-конкурсе «Техно-Стенд» свои работы представили юные моделисты.

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В регионе созданы все условия для развития технического потенциала школьников. Об этом можно судить по размаху, с которым прошла областная выставка-конкурс. Зрителям было на что посмотреть, а судьям – что оценить.

Более 90 работ участников – воспитанников кружков юных техников и моделистов из Уральска и 11 районов области – заняли сразу три зала Дворца школьников. Были представлены модели кораблей, самолетов, космических аппаратов, автомобилей гражданского и военного назначения, сельскохозяйственной техники, а также диорамы. Так, только работы судомоделистов – от пиратских кораблей и современных подводных лодок длиной больше мет­ра до миниатюрных моделей, помес­тившихся в бутылках, – оценивали в пяти секциях.

Воспитанники кружка «Ракетомодельный спорт», действующего при областной школе-интернате для детей с нарушением слуха и речи, представили две мини-копии из ватмана ракетоносителя «Восток». Масштаб – 1 к 50, то есть модель в 50 раз меньше 38-метрового оригинала, который в апреле 1961 года вывел на орбиту пилотируемый космический корабль с Юрием Гагариным – первым человеком, покорившим космос. На ее изготовление ушло порядка трех месяцев. У модели ракеты-носителя есть специальные отсеки для парашюта и реактивного двигателя, так что при желании она поднимется в воздух.

По словам организаторов мероприя­тия, цель подобных конкурсов – способствовать развитию технического творчества детей, выявлять молодых изобретателей, создавать условия для обмена опытом. По сути, такое детское увлечение – серьезный шаг в выборе будущей профессии.

В кружках технического направления развивается усидчивость и аккуратность, умение работать в команде. Ребята учатся не только клеить и красить, но в первую очередь читать чертежи, видеть за плос­ким рисунком объем. Именно поэтому основное требование конкурса – соответствие модели чертежу, соблюдение масштаба. Судьи также оценивали дизайн, качество покраски моделей.

Победители представят область на республиканском конкурсе.

#уральск #конкурс #выставка #школьники #Техно-Стенд #моделисты

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