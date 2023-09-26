Конкурс домбристов - исполнителей кюев состоится в Астане

20-21 октября в столице состоится I-й городской конкурс домбристов - исполнителей кюев имени Дины Нурпеисовой "Астана – күй қанаты", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото: Kazpravda.kz

В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявки на участие в музыкальном турнире можно присылать с 25 сентября по 15 октября на электронную почту: [email protected].

Как отметил ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу казахского народа, его традиции и культуру.

"Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем все возможное для популяризации домбры", - сказал президент, напомнив, что казах и домбра – неразлучные понятия.

"Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождения кюя "Ақсақ құлан" ("Хромой кулан"). Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд", – подчеркнул Токаев.

По его словам, величественные звуки двух струн хранят музыкальное наследие Великой степи и тайны предков. Глава государства подчеркнул, что нет казахов, которых не вдохновляли бы звуки домбры, а мелодия этого инструмента звучит везде, где живут наши соотечественники, и сегодня благородное наследие покоривших всю степь кюйши – это бесценное духовное достояние всех казахстанцев.

Президент считает, что дух нации, обладающей развитой культурой, всегда будет на высоте, поэтому подрастающее поколение должно достойно продолжить традиции этого сакрального искусства. Поддержав инициативу о введении факультативного изучения домбры в школе, глава государства выразил уверенность, что эти уроки окажут положительное влияние на укрепление национального самосознания детей, расширение их мировоззрения и повышение культурного уровня.