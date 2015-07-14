Консолидирующие ценности

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Гульсим САПАКОВА, директор Государственной юношеской библиотеки им. Жамбыла, Алматы
Мне по профессиональному долгу ежедневно приходится встречаться и беседовать с читателями юношеского возраста разных национальностей. Поэтому мне особенно близки положения четвертого раздела Плана нации «100 конкретных шагов» – «Нация единого будущего», где Президент Нурсултан Назарбаев обозначил консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел». Это прежде всего патрио­тизм, верность идеалам добра и дружбы, трудолюбие, честность, образованность, преданность, толерант­ность. Ведь наше общество исторически сложилось из множества языков и культур, став более сильным и единым.
Наша библиотека организует свою деятельность в соответствии со стратегическим планом на 2011–2015 годы. Для того чтобы разговаривать с молодежью на равных, мы проводим различные встречи, посвященные вопросам нравственности, патриотизма, темам толерантности, проф­ориентации и пропаганды здорового образа жизни. Мы стремимся показать, что библиотека может быть интересной, неожиданной, креативной, куда хочется приходить читать и встречаться с интересными людьми.
Библиотека выступает как партнер других организаций в качестве общественного центра информации, культурной жизни, общения и досуга. Демонстрируя большую гибкость, открытость к интересам молодежи, мы заключили 26 творческих договоров с различными организациями по проведению совместных мероприятий. В частности, с такими, как Центр выбора профессий, Региональное командование «Оңтүстік» внутренних войск, СПИД-центр Алматы, ГКПП «Алматинский зоологический парк», Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматы, а также со всеми творческими союзами.
Развитие партнерских взаимоотношений – одно из основных условий успешной деятельности. К примеру, совместно с волонтерами образовательного центра HaIykbolashak в библиотеке был открыт центр по изучению английского, казахского, русского, турецкого и других языков. К сотрудничеству мы привлекли и молодежный общественный фонд «Бота»: ребята активно участвуют во многих мероприятиях, организуемых у нас.
Кроме того, библиотекари не раз становились гостями телестудий в прямом эфире, был также снят и показан фильм о работе библиотеки. Мы работаем и с закрытыми исправительными учреж­дениями. Традиционными стали выездные акции с презентацией книжно-иллюстративной выставки, посвященной творчеству великих акынов, под девизом «Открывая книгу, открываем мир!». И это лишь часть большой просветительской и воспитательной работы, которую мы ведем с юношеством.
Наши предки говорили: «Если вы загадываете на год вперед – выращивайте хлеб, если вы загадываете на сто лет вперед – посадите деревья, если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте Человека». Ценности «Мәңгілік Ел» программируют наше благополучное будущее. Укрепить общую гражданскую идентичность ради единства казахстанцев, процветания страны должна в первую очередь молодежь. Она призвана упрочить и передавать следующим поколениям основные ценности нашего народа: независимость Казахстана, единство, мир и согласие, экономический рост на основе индустриализации и инноваций и многое другое – все, что заложено в основу Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

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