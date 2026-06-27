Конституционный суд рассмотрел жалобу на расчет выплат по уходу за ребенком

Суд

Поводом для обращения стал месяц без дохода, включенный в расчет выплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституционный суд рассмотрел обращение жительницы Казахстана о проверке на соответствие Конституции пункта 1 статьи 85 Социального кодекса, регулирующего порядок исчисления социальной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,передает Kazpravda.kz.

Заявитель указала, что при назначении выплаты в расчет был включен месяц с нулевым доходом, поскольку в январе 2025 года она находилась в отпуске по беременности и родам. По ее мнению, это привело к снижению размера выплаты и создало дискриминационные условия для работающих беременных женщин.

Изучив доводы обращения и нормы законодательства, Конституционный Суд отметил, что Республика Казахстан является социальным государством, а Конституция гарантирует гражданам право на социальное обеспечение, защиту материнства и детства, а также равенство всех перед законом и судом.

Суд указал, что социальная выплата по уходу за ребенком является мерой государственной поддержки, направленной на частичную компенсацию утраченного дохода в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. При этом Конституция не исключает законодательного регулирования порядка исчисления размеров таких выплат. Реализуя конституционные гарантии социального обеспечения, законодатель закрепил в Социальном кодексе порядок определения размера социальной выплаты по уходу за ребенком.

"Согласно пункту 1 статьи 85 Социального кодекса среднемесячный размер дохода для исчисления социальной выплаты определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления, за последние двадцать четыре календарных месяца, предшествовавшие месяцу возникновения права на социальную выплату. Конституционный Суд отметил, что данный порядок распространяется в равной степени на всех получателей соответствующих социальных выплат, находящихся в одинаковых условиях и обстоятельствах", - сообщили в Конституционном суде. 

Вместе с тем Конституционный Суд обратил внимание на положения статьи 133 Трудового кодекса, регулирующей выплату социального пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. Согласно этой норме пособие не выплачивается за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы. Таким образом, при расчете социальных выплат учитываются фактически полученные доходы, с которых производились социальные отчисления в установленный законом расчетный период.

Конституционный Суд отметил, что вопросы определения порядка исчисления социальных выплат отнесены к сфере законодательного регулирования. Следовательно, оценка целесообразности и содержания выбранного законодателем механизма расчета не относится к предмету конституционного контроля, если конституционные гарантии нашли надлежащее отражение в законодательстве.

Кроме того, Конституционный Суд напомнил ранее выраженную правовую позицию о том, что забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей, а брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

#пособия #права #Конституционный суд

Популярное

Все
Привить любовь к книге
Газета стала судьбой
Урегулирован механизм торговой надбавки
Так звучит голос района
Встать в строй!
Текст как красивая мелодия
«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Проявил отвагу во время пожара
Инфраструктура для велосипедистов
Верить в силу печатного слова
Листая странички детства
Воспитание мужества
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
От маленькой капли – большие урожаи
Важный и гуманный шаг со стороны государства
Феномен Кейтлин Кларк
Вывести коучей из тени
На страже чистоты и порядка
Вода становится ценностью
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Обманули дольщиков
Пять миллионов под водой
Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под …
Конституционный суд пересмотрел нормы о сроках обращения по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]