Конституционный суд рассмотрел жалобу на расчет выплат по уходу за ребенком

Поводом для обращения стал месяц без дохода, включенный в расчет выплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституционный суд рассмотрел обращение жительницы Казахстана о проверке на соответствие Конституции пункта 1 статьи 85 Социального кодекса, регулирующего порядок исчисления социальной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,передает Kazpravda.kz.

Заявитель указала, что при назначении выплаты в расчет был включен месяц с нулевым доходом, поскольку в январе 2025 года она находилась в отпуске по беременности и родам. По ее мнению, это привело к снижению размера выплаты и создало дискриминационные условия для работающих беременных женщин.

Изучив доводы обращения и нормы законодательства, Конституционный Суд отметил, что Республика Казахстан является социальным государством, а Конституция гарантирует гражданам право на социальное обеспечение, защиту материнства и детства, а также равенство всех перед законом и судом.

Суд указал, что социальная выплата по уходу за ребенком является мерой государственной поддержки, направленной на частичную компенсацию утраченного дохода в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. При этом Конституция не исключает законодательного регулирования порядка исчисления размеров таких выплат. Реализуя конституционные гарантии социального обеспечения, законодатель закрепил в Социальном кодексе порядок определения размера социальной выплаты по уходу за ребенком.

"Согласно пункту 1 статьи 85 Социального кодекса среднемесячный размер дохода для исчисления социальной выплаты определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления, за последние двадцать четыре календарных месяца, предшествовавшие месяцу возникновения права на социальную выплату. Конституционный Суд отметил, что данный порядок распространяется в равной степени на всех получателей соответствующих социальных выплат, находящихся в одинаковых условиях и обстоятельствах", - сообщили в Конституционном суде.

Вместе с тем Конституционный Суд обратил внимание на положения статьи 133 Трудового кодекса, регулирующей выплату социального пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. Согласно этой норме пособие не выплачивается за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы. Таким образом, при расчете социальных выплат учитываются фактически полученные доходы, с которых производились социальные отчисления в установленный законом расчетный период.

Конституционный Суд отметил, что вопросы определения порядка исчисления социальных выплат отнесены к сфере законодательного регулирования. Следовательно, оценка целесообразности и содержания выбранного законодателем механизма расчета не относится к предмету конституционного контроля, если конституционные гарантии нашли надлежащее отражение в законодательстве.

Кроме того, Конституционный Суд напомнил ранее выраженную правовую позицию о том, что забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей, а брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.