Конституционная реформа показала свою эффективность

коллаж из архива "КП"

С момента обретения независимости изменения в Конституцию вносились несколько раз, но самой масштабной стала реформа 2022 года, которая создала основу для либерализации политического ландшафта страны, расширила полномочия институтов местного самоуправления, укрепила сис­тему защиты прав человека.

Стремление к обновлению

Конституционная реформа стала ответом на глубинный запрос общества на кардинальное обновление и строи­тельство Нового Справедливого Казахстана, а также продемонстрировала зрелость нации, готовность казахстанцев брать на себя ответственность за судьбу своей страны.

«Единственным источником государственной власти является народ» – говорится в третьей статье Конституции. В этой формулировке заложен не только юридически-правовой смысл. Исторически на казахской земле самые важные решения принимались сообща, демонстрируя единство устремлений и чаяний народа. Эта созидательная традиция деятельного участия людей в делах государства получила «второе дыхание» через проведение референдума по поправкам в Основной закон, которые не просто легитимизировали реформу, но и сделали Конституцию по-нас­тоящему народной. Процесс продолжился возрождением практики проведения нацио­нальных курултаев (первый, напомним, прошел вскоре после принятия поправок в Конституцию). Поправки в Основной закон в целом расширили возможности для гражданской активности.

При этом, как подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ. Благодаря принятым конституционным поправкам укреплен фундамент государства, обозначен долгосрочный вектор развития страны.

«Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. ...Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. ...Судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах», – заявил Глава государства сразу после референдума 2022 года.

За прошедшие с тех пор два года общественно-политическая система Казахстана претерпела значительные изменения, и всесторонняя модернизация продолжается. Ее цель – обеспечить устойчивое и динамичное развитие государства, сформировать новое качество нации, построить Новый Справедливый Казахстан.

Исторический референдум

Особенность прошедшей два года назад Конституционной реформы состояла в том, что она проходила в период глубинных преобразований как в самом казах­станском обществе, так и на мировом уровне, в условиях переформатирования модели глобальной безопаснос­ти, кризиса мировой экономи­ческой и политической систем. Для ответа на эти внутри- и внешнеполитические вызовы Казахстан выбрал путь разумных демократических реформ и поддержки гражданской инициативы.

Судьба поправок в Основной закон решалась на общенациональном референдуме – первом с 1995 года. И то, что именно сами казахстанцы сказали последнее слово в конституционной реформе, не только символично, но и совершенно оправданно – поправки касались жизни каждого гражданина страны в частности и всего нашего общества в целом.

Большинством избирателей нововведения в Конституцию были приняты. Стоит напомнить, что изменения коснулись трети Основного закона – поправки были приняты к 33 статьям Конституции из 98, плюс была добавлена еще одна статья (об уполномоченном по правам человека). В дальнейшем были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов.

Одним из самых главных результатов Конституционной реформы стало преобразование Казахстана из государства с суперпрезидентской формой правления в президентскую республику с более сильным Парламентом. Благодаря реформе изменилась система выборов в Сенат и Мажилис. Был воссоздан Конституционный суд. Упростились процедуры регистрации новых политических партий.

По мнению главного эксперта Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Гульмиры Тукановой, прошедшие два года правоприменительной практики доказали жизнеспособность и своевременность этих преобразований, ведь за этот период была создана более сбалансированная сис­тема власти с распределенной между всеми ее институтами ответственностью.

– В итоге по прошествии двух лет мы имеем институт президентства, ограниченный в полномочиях, более самостоя­тельный Парламент, избранный по смешанной сис­теме, и восстановленный долгие годы спустя Конституционный суд, – считает эксперт.

Как результат – обеспечено широкое участие граждан ­Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках реализации концепции «слышащего государства». Создана сбалансированная система политического управления, внедрены принципы подотчетности Правительства и большей транспарентности в деятельности властей. Реализация данных политических реформ, взаимосвязанных с экономическими и социальными преобразованиями, была позитивно воспринята международным сообществом и заложила основу для продолжения модернизации страны.

Конституционные поправки закрепили в законодательстве положение об однократном семилетнем сроке для Президента РК – без права на переизбрание. Данная инициатива имеет несколько преимуществ: во-первых, семилетний срок является достаточным для реализации любой амбициозной программы. Во-вторых, ограничение президентского мандата одним сроком гарантирует, что глава государства максимально сосредоточен на решении стратегических задач национального развития.

Президентские полномочия над местными должностными лицами ограничены, теперь глава государства может назначать акимов городов и областей только с согласия маслихатов. Сокращена «президентская квота» в Сенате. Близким родственникам первого лица страны запрещено занимать высокие должности в Правительстве и квазигосударственном секторе.

Эволюция парламентаризма

В соответствии с Конституцией единственным источником власти в стране служит народ, Парламент же, являясь высшим представительным органом страны, призван обеспечить адекватное отражение социальных настроений и чаяний на уровне принятия решений. Лучшая мировая практика показывает, что реа­лизовать выполнение этой задачи можно только путем внедрения и соблюдения демократической и прозрачной системы выборов.

Одной из главных задач Конституционной реформы стало совершенствование работы Парламента путем пересмотра полномочий Сената и Мажилиса. Теперь для этих институтов фундаментальной стала формула «Мажилис – принимает, Сенат – одобряет», что призвано повысить качество законопроектов и усилить ответственность палат.

В рамках политической модернизации страны упрощена процедура регистрации политических партий, усовершенствован избирательный процесс. Регистрационный порог для политических партий снижен в четыре раза, с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Также уменьшен порог для прохождения политических партий в нижнюю палату Парламента с 7 до 5%. Кроме того, минимальная численность региональных представительств уменьшилась в три раза – с 600 до 200 человек. С тысячи до 700 человек сокращена минимальная численность инициативной группы граждан для создания партий.

Введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, сначала в избирательных партийных списках, а затем и в распределении парламентских мандатов. Согласно новой избирательной модели, парламентские выборы в 2023 году прошли по партийным спис­кам и одномандатным округам. В результате в Мажилис прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты.

– Часть депутатов вновь избирается в нижнюю палату Парламента по мажоритарной системе, это решение было призвано обеспечить представительство интересов широких слоев населения. Чтобы понять, насколько эффективно эти депутаты выполняют свои обязанности, нужно проанализировать их работу, однако, судя по статистике депутатских запросов, депутаты-одномандатники так же активны, как и партийные депутаты – 52 депутатских запроса, или третье место после фракций партий «Amanat» и «Ак жол». Депутаты-одномандатники так же ведут личный прием граждан, рассматривают письменные обращения, выезжают в регионы и инициируют законы, – отмечает эксперт КИСИ Гульмира Туканова. – Конституционными поправками предусматривается возможность отзыва депутатов, избранных по мажоритарной системе. Пока мне неизвестны случаи, чтобы казахстанские избиратели отзывали депутата Мажилиса, не оправдавшего их доверия. В целом, наверное, можно сказать, что с появлением депутатов-одномандатников Парламент нашей страны оживился. В будущем хотелось бы последующего совершенствования механизма мажоритарной системы. Например, необходима норма, запрещающая членам политических партий баллотироваться по одномандатным округам, так как мажоритарный способ необходим именно для непартийных кандидатов. Для партийных действует пропорциональная система выборов. Такая норма устранила бы неравенство возможностей между кандидатами в депутаты.

Незыблемость прав человека и гражданина

Помимо инициатив в сфере демократического развития, Казахстан активно реализует реформы, направленные на защиту прав человека и укреп­ление верховенства закона. Важным демократическим новшеством в этом ключе является учреждение Конституционного суда.

Этот орган рассматривает на предмет соответствия нормам Конституции как уже действующие законы, так и законопроекты, осуществляя так называемый предварительный конституционный контроль и последующий надзор. Данные функции КС выступают важной гарантией обеспечения конституционных прав и свобод граждан, а также являются одним из элементов демократической системы сдержек и противовесов.

– Предназначение Конституционного суда состоит в защите прав человека и граж­данина, защите интересов народа перед другими ветвями власти, – говорит Гульмира Туканова. – Мы можем обратиться в этот орган, если считаем, что какие-то правовые нормы и законы ущемляют наши права и свободы. В этом году в Конституционный суд поступило уже около 2,5 тысячи обращений, по 49 из них приняты решения. Кроме этого, Конституционный суд выявил, что положения семи законов и одного нормативного постановления Верховного суда не соответствуют Конституции страны.

8 декабря 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ, утвердивший План действий по продвижению защиты прав человека и верховенства закона в стране. Этому предшествовала серия важных шагов в данной сфере, включая принятие семи законов, направленных на решение проблем домашнего насилия, обеспечение безо­пасности труда, учреждение региональных омбудсменов по правам ребенка. Весомая часть плана действий включает сотрудничество с ООН и ОБСЕ в реализации мер.

В стране полноценно функ­ционирует институт уполномоченного по правам человека, который после реформы 2022 года получил конституционный статус. Согласно Конституционному закону, омбудсмен имеет право обращаться к Президенту, палатам Парламента и Правительству с предложениями по улучшению законодательства и практик правоприменения, касающихся прав человека.

Учреждение региональных представительств уполномоченного по правам человека увеличило доступ казахстанцев к юридическим средствам защиты.

Казахстан также назначил омбудсменов по защите прав ребенка и по правам социально уязвимых категорий населения. Страна ратифицировала международные протоколы о правах детей и лиц с ограниченными возможностями.

– Новые нормы Конституции страны реализуются и, я надеюсь, будут служить правовой основой построения справедливого и благополучного государства, – резюмирует главный эксперт КИСИ.